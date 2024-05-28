Росіяни викрадають людей, відбирають житло і мобілізують на війну з Україною: Федоров розповів про реалії життя на ТОТ
Російські терористи регулярно вчиняють злочини на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Окупанти знову почали викрадати людей. Якщо раніше забирали мелітопольців з їхніх помешкань, то зараз прикриваються рішеннями судів. Уже є десятки таких випадків", - розповів Федоров.
За словами очільника Запорізької ОВА, на тимчасово окупованих територій також триває призов до ворожої армії. Без довідки з військкомату не можна отримати водійські права чи стати на облік до поліклініки.
"Продовжується масовий віджим квартир та будинків. Інспектори перейшли вже на 4-5 етапи зачистки. Детально перевіряють мешканців. Якщо вони не є власниками, їх виселяють, а помешкання забирають націоналізують", - додав Іван Федоров.
- 28 стало відомо, що росіяни скорочують фінансування тимчасово окупованих територій України та заявили про підвищення "податків" для жителів захоплених земель.
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