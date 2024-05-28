Росіяни викрадають людей, відбирають житло і мобілізують на війну з Україною: Федоров розповів про реалії життя на ТОТ

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти знову почали викрадати людей. Якщо раніше забирали мелітопольців з їхніх помешкань, то зараз прикриваються рішеннями судів. Уже є десятки таких випадків", - розповів Федоров.

За словами очільника Запорізької ОВА, на тимчасово окупованих територій також триває призов до ворожої армії. Без довідки з військкомату не можна отримати водійські права чи стати на облік до поліклініки.

"Продовжується масовий віджим квартир та будинків. Інспектори перейшли вже на 4-5 етапи зачистки. Детально перевіряють мешканців. Якщо вони не є власниками, їх виселяють, а помешкання забирають націоналізують", - додав Іван Федоров.