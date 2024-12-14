Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни вивозять родини з ТОТ у санаторії до Білорусі: курує програмою РПЦ, - Спротив

Росіяни вивозять родини з ТОТ у санаторії до Білорусі: курує програмою РПЦ, - Спротив

Світлана Кравченко
14 грудня, 2024 субота
08:46
Війна з Росією окупанти примусове вивезення

Російські загарбники почали вивозити населення тимчасово окупованих територій України на "оздоровлення" у санаторіях Білорусі

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Окупована режимом Олександра Лукашенко Білорусь продовжує сприяти Кремлю в окупації нашої країни. Зокрема, росіяни вивозять родини, яких самі ж позбавили житла, на "оздоровлення" до Білорусі", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, організатором є місцевий агент Москви Олексій Талай, а курує цей процес російська церков.

За даними ЦНС, сімʼї з тимчасово окупованих територій вивозять до Могилевської області, на санаторій "Дубровенка". 

"Під час цього родинам промивають мізки лектори. Також членам сімей організовують відвідування пропагандистських заходів", - розповіли у Спротиві. 

  • Улітку українська розвідка запустила портал з інформацією про посадовців з РФ та Білорусі, які причетні до депортації дітей з України.
Теги:
Новини
Росія
Білорусь
РПЦ
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
Валерій Маркус
Автор Олена Будько
12 грудня, 2024 четвер
Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура" Маркус публічно розповів про конфлікти з керівництвом бригади
Автор Ірена Моляр
12 грудня, 2024 четвер
"Дві години тривала детонація": Андрющенко про ураження ворожого складу з боєкомплектом на Донеччині
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 грудня
09:17
ппо
Сили ППО за ніч знищили 58 ворожих БПЛА, два - повернулись у РФ
09:07
грузія
У Грузії розпочалися президентські вибори: біля парламенту зібралися протестувальники
08:33
санкції проти Росії
ЄС готує перші санкції проти Росії за дезінформацію та гібридну діяльність, - ЗМІ
08:16
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія вночі атакувала Україну дронами: у Києві, на Київщині й Черкащині впали уламки
08:02
OPINION
блог Олеся Яхно
Поки що немає бачення післявоєнного світу
08:00
Аналітика
Крах Асада в Сирії як черговий провал Кремля: що це означає для України. Пояснюємо
07:45
Умєров: Україна веде переговори з Європою про оснащення і підготовку бригад стратегічного резерву
07:32
втрати окупантів
Два танки, 24 артсистеми і понад 1000 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни на фронті
07:04
Огляд
Тоталітарна людина, дракони зі зміями та модні кросівки – 5 книг про сучасну міфологію
06:45
Еммануель Макрон
Макрон просуватиме питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС, - ЗМІ
06:28
Брав з підприємств гроші за дозволи на викиди забруднюючих речовин: посадовцю КМДА оголосили підозру
05:34
безпілотник, дрон
В Орловській області та Краснодарському краї РФ поскаржились на атаку дронів
05:13
Ліки
З 2025 року усі аптеки повинні під'єднатися до програми "Доступні ліки", - Ляшко
03:58
Довженко-Центр
Найстарший датований 1919 роком: Німеччина передала Довженко-Центру 9 архівних фільмів, пов'язаних з Україною
03:26
Бельгія
Бельгія оголосила про збільшення групи військ швидкого реагування НАТО у 2025 році
02:51
Оновлено
"Успенівський мішок"
Можливе оточення ЗСУ біля Курахового: DeepState фіксує росіян в Успенівці та Веселому Гаю
02:33
Радбез ООН
Радбез ООН проведе засідання щодо України 16 грудня
01:44
Саломе Зурабішвілі
Парламент Грузії ухвалив законопроєкт, який позбавить президентку права на держохорону після каденції
01:02
Росія готується виводити війська з баз у Сирії – супутникові знімки
00:42
МАГАТЕ
Утретє менш ніж за місяць три українські АЕС знижували потужність під час масштабних атак, - МАГАТЕ
2024, п'ятниця
13 грудня
23:43
Криголам "Ноосфера" почав четвертий антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором
23:05
Володимир Зеленський
Зеленський увів до складу Ставки Драпатого й Палісу
23:00
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини Мілей отримав італійське громадянство під час візиту до Риму, - Reuters
22:59
Норвегія у 2025 році навчатиме українських пілотів і наземних спеціалістів F-16
22:46
Україна зацікавлена у повноправному членстві в альянсі JEF, - Зеленський
22:45
Покровськ
Від початку доби на фронті відбулося 190 зіткнень, ворог зосередив зусилля на Покровському та Времівському напрямках
22:45
УБД
Україна впроваджує автоматичне надання статуту УБД
22:27
Україна заявила про готовність постачати Сирії зерно після припинення експорту в країну з РФ
22:23
Марк Рютте
"Не робімо Путіна обізнанішим": Рютте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні
22:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти лізуть незліченною кількістю: наймасовіша атака за час війни та загроза для Курахового. Колонка Сергія Згурця
21:55
Еммануель Макрон
"Європейська мрія Грузії не повинна бути придушена": Макрон напередодні річниці присвоєння Тбілісі статусу кандидата на вступ до ЄС
21:51
ЗСУ
Понад 2 тис. воїнів ЗСУ отруїлись хімречовинами РФ за час повномасштабної війни
21:27
Дональд Трамп і Джо Байден
Команда Трампа обговорює з Білим домом і українськими чиновниками завершення війни, - NBC
21:14
Оновлено
Володимир Зеленський
Наслідки атаки РФ, посилення ППО і вступ України в ЄС: Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії
21:08
У Національній опереті України презентували іспансько-український проєкт "Шафранова троянда" 
20:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 грудня
"Ми там стримуємо великі резерви": полковник СБУ Костенко про Курський напрямок
20:31
Анонс
У Києві 14 грудня відбудеться Різдвяний концерт дуету "Сестри Тельнюк"
20:27
Оновлено
FIFA під час жеребкування на ЧС-2026 з футболу показала карту України без Криму
ФІФА під час жеребкування ЧС-2026 показала карту України без Криму: в УАФ і національній команді відреагували
20:14
Кіт Келлог
"Все вирішиться протягом наступних кількох місяців": майбутній спецпредставник Трампа Келлог зробив заяву про війну в Україні
20:02
OPINION
Ісус на арафатці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV