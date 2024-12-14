Росіяни вивозять родини з ТОТ у санаторії до Білорусі: курує програмою РПЦ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Окупована режимом Олександра Лукашенко Білорусь продовжує сприяти Кремлю в окупації нашої країни. Зокрема, росіяни вивозять родини, яких самі ж позбавили житла, на "оздоровлення" до Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, організатором є місцевий агент Москви Олексій Талай, а курує цей процес російська церков.

За даними ЦНС, сімʼї з тимчасово окупованих територій вивозять до Могилевської області, на санаторій "Дубровенка".

"Під час цього родинам промивають мізки лектори. Також членам сімей організовують відвідування пропагандистських заходів", - розповіли у Спротиві.