Росіяни вивозять родини з ТОТ у санаторії до Білорусі: курує програмою РПЦ, - Спротив
Російські загарбники почали вивозити населення тимчасово окупованих територій України на "оздоровлення" у санаторіях Білорусі
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
"Окупована режимом Олександра Лукашенко Білорусь продовжує сприяти Кремлю в окупації нашої країни. Зокрема, росіяни вивозять родини, яких самі ж позбавили житла, на "оздоровлення" до Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, організатором є місцевий агент Москви Олексій Талай, а курує цей процес російська церков.
За даними ЦНС, сімʼї з тимчасово окупованих територій вивозять до Могилевської області, на санаторій "Дубровенка".
"Під час цього родинам промивають мізки лектори. Також членам сімей організовують відвідування пропагандистських заходів", - розповіли у Спротиві.
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