Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 березня іноземні ЗМІ запустили один фейк та дві маніпуляції.

Маніпуляція: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Спочатку Байден виступав проти відправки в Україну винищувачів F16, танків "Абрамс" і ракет дальнього радіусу дії на тій підставі, що це може призвести до початку Третьої світової війни. Зараз він відправив все це. Єдине табу, яке залишилося, - це наземні війська".

Маніпуляція: "Росіяни проявили стільки терпіння, і в якийсь момент, я думаю, воно вичерпається. Путіну доведеться скоротити відстань до річки. Вони повернуть собі Одесу й Харків", – заявив ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор.

Дезінформація: "Ще у 2017 році Washington Post знав, що сучасна німецька армія має "нацистську проблему". Сьогодні вони готують неонацистів в Україні та планують бомбити Росію", - ірландський журналіст Чей Боуз написав в X (Twitter).