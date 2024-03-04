"Росіяни виявили стільки терпіння, і в якийсь момент воно вичерпається": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 4 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 4 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 4 березня іноземні ЗМІ запустили один фейк та дві маніпуляції.
Маніпуляція: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Спочатку Байден виступав проти відправки в Україну винищувачів F16, танків "Абрамс" і ракет дальнього радіусу дії на тій підставі, що це може призвести до початку Третьої світової війни. Зараз він відправив все це. Єдине табу, яке залишилося, - це наземні війська".
Маніпуляція: "Росіяни проявили стільки терпіння, і в якийсь момент, я думаю, воно вичерпається. Путіну доведеться скоротити відстань до річки. Вони повернуть собі Одесу й Харків", – заявив ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор.
Дезінформація: "Ще у 2017 році Washington Post знав, що сучасна німецька армія має "нацистську проблему". Сьогодні вони готують неонацистів в Україні та планують бомбити Росію", - ірландський журналіст Чей Боуз написав в X (Twitter).
- 3 березня повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін під час звернення до федеральних зборів заявив, що війну в Україні розпочала не Росія, але "нацизм в Україні буде викорінено".
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