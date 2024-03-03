"Цю війну почала не Росія, але нацизм в Україні буде викорінено": черговий фейк Путіна

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Не Росія була ініціатором цієї війни, але буде зроблено все, щоб викорінити нацизм і захистити суверенітет наших громадян", - заявив Путін.

Насправді саме Росія й особисто Путін розпочали проти України спочатку гібридну війну у 2014 році, а 24 лютого 2022 року президент РФ особисто оголосив про відкриту фазу повномасштабного вторгнення в Україну.

"Суверенітету росіян" ніхто не загрожував, як і Росії в цілому. Кремлівська пропаганда створила і культивує штучний образ колективного ворога в образі НАТО, "пригноблювачів російськомовних", "бандерівців", "нацистів" та "американських біолабораторій" - все для виправдання вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.