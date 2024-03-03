"Цю війну почала не Росія, але нацизм в Україні буде викорінено": черговий фейк Путіна
Президент Росії Володимир Путін під час звернення до федеральних зборів заявив, що війну в Україні розпочала не Росія, але "нацизм в Україні буде викорінено"
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Не Росія була ініціатором цієї війни, але буде зроблено все, щоб викорінити нацизм і захистити суверенітет наших громадян", - заявив Путін.
Насправді саме Росія й особисто Путін розпочали проти України спочатку гібридну війну у 2014 році, а 24 лютого 2022 року президент РФ особисто оголосив про відкриту фазу повномасштабного вторгнення в Україну.
"Суверенітету росіян" ніхто не загрожував, як і Росії в цілому. Кремлівська пропаганда створила і культивує штучний образ колективного ворога в образі НАТО, "пригноблювачів російськомовних", "бандерівців", "нацистів" та "американських біолабораторій" - все для виправдання вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.
- Путін під час звернення до федеральних зборів заявив, що РФ не планує нападати на Європу, але має зброю, яка може вражати цілі на її території.
- Також він зазначив, що чутки про розміщення Росією ядерної зброї у космосі – це спроба втягнути РФ у перемовини, вигідні США.
- Аналітики з ISW зазначили, що Путін під час нещодавнього виступу використовував риторику про переговори та ядерну зброю для того, щоб привернути увагу Заходу.
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