Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Цю війну почала не Росія, але нацизм в Україні буде викорінено": черговий фейк Путіна

"Цю війну почала не Росія, але нацизм в Україні буде викорінено": черговий фейк Путіна

3 березня, 2024 неділя
23:18
Війна з Росією Путін

Президент Росії Володимир Путін під час звернення до федеральних зборів заявив, що війну в Україні розпочала не Росія, але "нацизм в Україні буде викорінено"

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Не Росія була ініціатором цієї війни, але буде зроблено все, щоб викорінити нацизм і захистити суверенітет наших громадян", - заявив Путін.

Насправді саме Росія й особисто Путін розпочали проти України спочатку гібридну війну у 2014 році, а 24 лютого 2022 року президент РФ особисто оголосив про відкриту фазу повномасштабного вторгнення в Україну.

"Суверенітету росіян" ніхто не загрожував, як і Росії в цілому. Кремлівська пропаганда створила і культивує штучний образ колективного ворога в образі НАТО, "пригноблювачів російськомовних", "бандерівців", "нацистів" та "американських біолабораторій" - все для виправдання вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

  • Путін під час звернення до федеральних зборів заявив, що РФ не планує нападати на Європу, але має зброю, яка може вражати цілі на її території.
  • Також він зазначив, що чутки про розміщення Росією ядерної зброї у космосі – це спроба втягнути РФ у перемовини, вигідні США.
  • Аналітики з ISW зазначили, що Путін під час нещодавнього виступу використовував риторику про переговори та ядерну зброю для того, щоб привернути увагу Заходу.

Теги:
Росія
Володимир Путін
нацизм
фейк
російські фейки
Читайте також:
Герман фон Ейхгорн
2 березня, 2024 субота
Цей день в історії: війська України, Німеччини та Австрії спільно звільнили Київ від більшовиків
безпілотник, дрон
3 березня, 2024 неділя
У Росії заявили про атаку майже 40 дронів: збивали начебто над Кримом
Угорщина - ЄС
2 березня, 2024 субота
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38
    Купівля 38
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
4 березня
00:13
переговори України з Росією
Туреччина сподівається на переговори між Україною та РФ найближчим часом
2024, неділя
3 березня
23:47
блокування кордону, Польща
У Польщі розповіли деталі неофіційних переговорів з главою Єврокомісії щодо ситуації на кордоні з Україною
23:07
Піротехніки ДСНС знешкодили авіабомбу, яка впала біля будинків у Торецьку
22:50
блокування кордону, Польща
Ситуація на польському кордоні давно вийшла за межі економіки й моралі, - Зеленський
22:34
росія, Китай
У Китаї назвали війну в Україні "українською кризою" та заявили про переговори з РФ
22:17
На фото: Еден Голан - представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024
Ізраїль погодився змінити текст пісні для Євробачення-2024 через "політичний контекст"
21:58
речник ГУР Андрій Юсов
Україні вдалося налагодити виробництво аналогів західних бронемашин, - ГУР
21:46
Володимир Зеленський
Зеленський: від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків
21:38
ЗСУ, війна
Бої на підступах до Часового Яру: українські війська тримають оборону в Богданівці та Іванівці
21:36
Ексклюзив
фортифікаційне обладнання смуг оборони
ЗСУ готували другу лінію оборони поблизу Авдіївки в останній момент, коли ворог туди вже діставав, - ветеран війни Дикий
21:29
Володимир Путін
Спершу Путін збирається знищити Україну, потім партнерів, - Зеленський
21:21
Оновлено
"Шахтар" - "Кривбас" 5:2 (3 березня 2024 року)
"Шахтар" розгромив "Кривбас": результати та розклад матчів 19-го туру УПЛ
21:11
сили ППО
Українські військові знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі
21:04
сектор Гази
США та Йорданія скинули з літаків вантажі допомоги для жителів Гази
21:02
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
Бородянку бомбили за наказом російських генералів Чайка та Кравченка: СБУ оголосила їм підозри
20:59
школа
У Запоріжжі відкриють дві підземні школи
20:51
Фінляндія НАТО
Фінляндія вперше візьме участь у військових навчаннях НАТО як член Альянсу
20:33
Дніпропетровщина. Обстріл
Ворог протягом дня 11 разів атакував Нікопольщину: поранена жінка, є руйнування
20:13
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
"Частина інформаційної війни Путіна": міністр оборони Німеччини про витік розмови офіцерів ВПС
20:08
ЗСУ, міномет, міна
Протягом доби росіяни 27 разів намагались прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку. На Херсонському - штурмів не зафіксовано
20:06
Ексклюзив
Вірменія
Вірменія відвертається від Росії й ОДКБ до Франції та ЄС, - дипломат Божко
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Чи навчилися українці дбати про своє ментальне і психічне здоров’я?
19:42
Оновлено
Удар по 9-поверхівці в Одесі
Удар по 9-поверхівці в Одесі в ніч на 2 березня: кількість загиблих зросла до 12, серед них п'ятеро дітей
19:39
Огляд
Вибух на підстанції
Вибухи у Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі, атака БПЛА низки російських областей і прильоти у тимчасово окупованому Криму: де у росіян вибухало та палало цього тижня
19:30
Оновлено
Загиблі в Одесі 2 березня Олег та Тетяна Кравець
Удар по Одесі 2 березня: знайшли тіла подружжя військових та їхніх трьох дітей
19:23
Ексклюзив
вибори у Європарламент
Політтехнолог Загородній прокоментував інформацію щодо "антиєвропейського" майбутнього Європарламенту
19:21
Ексклюзив
блокування кордону поляками
Польща веде проти України повномасштабну торговельну війну, - польський політик Чех
19:00
Найкращі детективні фільми
Захоплюючі детективні фільми, від яких ви не зможете відірватися
18:59
ДТП з дитиною
У польському Щецині водій легковика збивав людей на "зебрі" і тротуарі: серед постраждалих є 6 українців
18:37
президентка Словаччини Зузана Чапутова
Фіцо не подобається, що президентка Словаччини Чапутова віддає ППО армії України
18:37
Інтерв’ю
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
На фронті критичний момент не тільки для України, але й для РФ, - полковник Грант
18:15
Ексклюзив
Литва солдат
Литва готова підтримати ідею щодо відправлення військ в Україну, - ексголова литовського Конституційного суду Жалімас
18:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Макрон і Шольц-"Хохлаф": чия візьме гору
18:03
Прикордонники Ізмаїльського загону затримали на державному кордоні у Болградському районі Одеської області двох чоловіків
Спустились у захисний рів, а вилізти не змогли: на Одещині прикордонники затримали двох молодиків
18:01
Інтерв’ю
Антон Дробович
Ми переходимо у нову культуру пам'ятань: Дробович про створення Національного військового меморіального кладовища та концепцію Національного Пантеону
17:58
Вашингтон каже, що угода про перемир'я в Газі вже "на столі", але Ізраїль відмовляється розглядати її доки ХАМАС не надасть список заручників
17:30
Інтерв’ю
Зеленський Путін
Час для справжніх переговорів ще не настав, - Фейгін
17:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 березня скільки коштують долар, євро та злотий
17:24
Оновлено
Курахове
Росіяни скинули авіабомбу на Курахове: поранено 16 людей
17:22
евакуація
Батьки 225 дітей з громади Куп'янська відмовляються їх евакуйовувати
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV