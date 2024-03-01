Путін намагається привернути до себе увагу, лякаючи світ ядерною зброєю, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Путін продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні, які рівнозначні капітуляції України, і спрямовані на послаблення та розвал НАТО. Це він розглядає як невід'ємну частину російських національних інтересів.

"Наразі Кремль проводить інформаційну операцію, вдаючи зацікавленість у переговорах з метою сприяння превентивним поступкам Заходу щодо суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Аналітики припускають, що Путін і російські офіційні особи часто посилаються на ядерні загрози, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України Заходом. Кремль не вдався до значної ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем, і ISW продовжує оцінювати, що застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним.