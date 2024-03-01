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Війна з Росією: хроніка
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Путін намагається привернути до себе увагу, лякаючи світ ядерною зброєю, - ISW

1 березня, 2024 п'ятниця
06:26
Війна з Росією Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін під час нещодавнього виступу використовував риторику про переговори та ядерну зброю для того, щоб привернути увагу Заходу

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Путін продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні, які рівнозначні капітуляції України, і спрямовані на послаблення та розвал НАТО. Це він розглядає як невід'ємну частину російських національних інтересів. 

"Наразі Кремль проводить інформаційну операцію, вдаючи зацікавленість у переговорах з метою сприяння превентивним поступкам Заходу щодо суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Аналітики припускають, що Путін і російські офіційні особи часто посилаються на ядерні загрози, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України Заходом. Кремль не вдався до значної ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем, і ISW продовжує оцінювати, що застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним.

  • Путін під час звернення до федеральних зборів заявив, що РФ не планує нападати на Європу, але має зброю, яка може вражати цілі на її території.
  • Також він зазначив, що чутки про розміщення Росією ядерної зброї у космосі – це спроба втягнути РФ у перемовини, вигідні США.
Теги:
Світ
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
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