Сили ППО вночі знищили 6 ворожих дронів: на Одещині є влучання у фермерське господарство
У ніч на понеділок, 22 квітня, російські окупанти атакували ударними дронами інфраструктуру Одеської області. Сталося влучання, але минулося без постраждалих
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що цієї ночі росіяни атакували Україну 7-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136, запущеними із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Крім того, вони запустили три зенітні керовані ракети С-300/С-400 з окупованої Донеччини.
У результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА, а вранці – безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Як повідомили Сили оборони півдня України, військовим вдалося знищити 5 "шахедів" над Одеською областю, але не обійшлося і без влучання.
Так, ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Там пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку.
Люди не постраждали.
- Напередодні ввечері окупанти завдали удару по околицях Харкова. Унаслідок цього є щонайменше одна постраждала людина.
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