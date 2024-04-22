Сили ППО вночі знищили 6 ворожих дронів: на Одещині є влучання у фермерське господарство

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі росіяни атакували Україну 7-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136, запущеними із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Крім того, вони запустили три зенітні керовані ракети С-300/С-400 з окупованої Донеччини.



У результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА, а вранці – безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Як повідомили Сили оборони півдня України, військовим вдалося знищити 5 "шахедів" над Одеською областю, але не обійшлося і без влучання.



Так, ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Там пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку.



Люди не постраждали.