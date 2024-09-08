Росіяни вночі атакували Вилкове на Одещині: є руйнування

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Сьогодні вночі Одещина зазнала чергової атаки ворожих БПЛА, які було запущено з акваторії Чорного моря. Повітряна тривога тривала понад три години", - йдеться у повідомленні.



За даними військових, зафіксовані влучання в місті Вилкове. Там постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс.

Водночас минулося без постраждалих.

Довідка. Вилкове - місто в українській частині дельти Дунаю, на крайньому південному заході України, в Ізмаїльському районі Одеської області. Цей останній населений пункт на берегах Дунаю перед його впадінням в Чорне море називають українською Венецією. У місті розміщений Усть-Дунайський морський торговельний порт. Діє пункт контролю на кордоні з Румунією Вилкове - Периправа.