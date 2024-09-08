Росіяни вночі атакували Вилкове на Одещині: є руйнування
Уночі неділі, 8 вересня, російські окупанти завдали удару безпілотниками по місту Вилкове Одеської області, що на кордоні з Румунією. У результаті атаки виникли руйнування інфраструктури
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
"Сьогодні вночі Одещина зазнала чергової атаки ворожих БПЛА, які було запущено з акваторії Чорного моря. Повітряна тривога тривала понад три години", - йдеться у повідомленні.
За даними військових, зафіксовані влучання в місті Вилкове. Там постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс.
Водночас минулося без постраждалих.
Довідка. Вилкове - місто в українській частині дельти Дунаю, на крайньому південному заході України, в Ізмаїльському районі Одеської області. Цей останній населений пункт на берегах Дунаю перед його впадінням в Чорне море називають українською Венецією. У місті розміщений Усть-Дунайський морський торговельний порт. Діє пункт контролю на кордоні з Румунією Вилкове - Периправа.
- Під час російської атаки БПЛА по Україні цієї ночі щонайменше один дрон залетів на територію Румунії. Країна підіймала авіацію, жителів прикордоння попереджали про можливе падіння уламків. Наразі йдуть пошуки збитих цілей.
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