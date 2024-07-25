Росіяни вперше застосували ФАБ-1500 по Куп’янщині, - Синєгубов
Вранці четверга, 25 липня, російська армія вперше застосувала для удару по Куп’янщині ФАБ-1500: внаслідок атаки поранено людину
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що удар стався по селищу Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок авіаудару дістав поранення 52-річний чоловік.
"Це - надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження", - написав Синєгубов.
Він зазначив, що дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, як й інші керовані бомби, цю запускає літак Су-34.
"Не виключаємо, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову", - додав голова Харківської ОВА.
- 6 травня російські окупанти скинули на село Моначівка Харківської області ФАБ-1500. Озброєння такої потужності проти мешканців населеного пункту використали вперше.
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