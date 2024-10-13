Росіяни вранці 13 жовтня скинули КАБи на Глухів: пошкоджено до 20 житлових будинків, місцями зникло газопостачання

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Внаслідок удару пошкоджено до 20 житлових будинків, вікна та облицювання балконів в багатоквартирному п’ятиповерховому житловому будинку, 10 господарчих споруд, 3 гаражі, 2 автомобілі тощо", - звітували в адміністрації.

Попередньо, люди не постраждали.

Внаслідок атаки залишились без газопостачання 72 абоненти, без електропостачання - 2863 абоненти.

У місті працюють Пункти незламності. Також в громаді розгорнутий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"Просимо жителів Сумської області бути максимально уважними та обережними, дотримуватись сигналів повітряної тривоги та правил безпеки", - звернулись в ОВА.