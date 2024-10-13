Росіяни вранці 13 жовтня скинули КАБи на Глухів: пошкоджено до 20 житлових будинків, місцями зникло газопостачання
13 жовтня близько 4 ранку росіяни здійснили авіаудари КАБами по місту Глухів на Сумщині, внаслідок чого без газопостачання залишилися 72 абоненти, пошкоджено житлові будинки, гаражі й автомобілі
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Внаслідок удару пошкоджено до 20 житлових будинків, вікна та облицювання балконів в багатоквартирному п’ятиповерховому житловому будинку, 10 господарчих споруд, 3 гаражі, 2 автомобілі тощо", - звітували в адміністрації.
Попередньо, люди не постраждали.
Внаслідок атаки залишились без газопостачання 72 абоненти, без електропостачання - 2863 абоненти.
У місті працюють Пункти незламності. Також в громаді розгорнутий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
"Просимо жителів Сумської області бути максимально уважними та обережними, дотримуватись сигналів повітряної тривоги та правил безпеки", - звернулись в ОВА.
- 13 жовтня російська армія обстріляла Білозерку в Херсонській області, в результаті чого постраждала одна людина, також пошкоджено житлові будинки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.58
- Актуальне
- Важливе