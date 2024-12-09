Росіяни вранці двічі атакували Херсон: загинув чоловік, є поранені
Ранком понеділка, 9 грудня, російська окупаційна армія двічі обстріляла середмістя Херсона, унаслідок чого відомо про 1 загиблого й 3 поранених
Росіяни вранці двічі атакували Херсон: загинув чоловік, є поранені. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Перша атака сталася близько 10:30. Російські війська здійснили обстріл центральної частини міста з тимчасово окупованого лівого берега. В результаті обстрілу постраждала 44-річна жінка. Її ушпиталили з вибуховою травмою та уламковим пораненням.
На цей момент відомо про одного загиблого і ще двох поранених.
Після цього, близько 11:30, ворог застосував дрон для атаки автомобіля в Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого 57-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.
Крім того, 61-річний чоловік у передмісті отримав уламкові поранення в результаті скиду вибухівки з дрона. Ще одна жінка 60 років постраждала під час обстрілу у Центральному районі міста і була ушпиталена з вибуховою травмою та уламковим пораненням.
- У неділю, 8 грудня, російська окупаційна армія скидала із дронів вибухівку та обстрілювала Херсон і область. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, також є поранені.
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