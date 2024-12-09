Росіяни вранці двічі атакували Херсон: загинув чоловік, є поранені. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Перша атака сталася близько 10:30. Російські війська здійснили обстріл центральної частини міста з тимчасово окупованого лівого берега. В результаті обстрілу постраждала 44-річна жінка. Її ушпиталили з вибуховою травмою та уламковим пораненням.

На цей момент відомо про одного загиблого і ще двох поранених.

Після цього, близько 11:30, ворог застосував дрон для атаки автомобіля в Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого 57-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Крім того, 61-річний чоловік у передмісті отримав уламкові поранення в результаті скиду вибухівки з дрона. Ще одна жінка 60 років постраждала під час обстрілу у Центральному районі міста і була ушпиталена з вибуховою травмою та уламковим пораненням.