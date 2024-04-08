Росіяни втратили 15 тис. одиниць автомобільної техніки та цистерн із паливом з початку повномасштабного вторгнення
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 15 тис. одиниць автомобільної техніки та цистерн із паливно-мастильними матеріалами
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Окрім того у відомстві зазначили, лише з початку весни було знищено майже 2 тис. одиниць російської техніки.
- 2 квітня стало відомо, що протягом березня Сили оборони України знищили рекордну кількість російських артилерійських систем. Це найбільший показник з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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