Росіяни ввечері 12 жовтня вдарили КАБом по Харкову
Російська окупаційна армія ввечері у неділю, 12 жовтня 2025 року, вдарила КАБом по місту Харкову
З такою заявою виступив харківський мер Ігор Терехов.
"По Харкову завдано удару ворожим КАБом! Попередньо - по Немишлянському району. Інформацію уточнюємо", - повідомив міський голова о 17:39.
Обійшлося без руйнувань та постраждалих.
"У Немишлянському районі попередньо - влучання у землю, за наявною на зараз інформацією - житловий фонд не постраждав. У Слобідському районі також не надходило скарг щодо руйнувань житлових будинків. Обстеження місць прильотів триває", - додав Терехов о 18:03.
