Росіяни ввечері 12 жовтня вдарили КАБом по Харкову

З такою заявою виступив харківський мер Ігор Терехов.

"По Харкову завдано удару ворожим КАБом! Попередньо - по Немишлянському району. Інформацію уточнюємо", - повідомив міський голова о 17:39 .

Обійшлося без руйнувань та постраждалих.