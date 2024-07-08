Росіяни з артилерії та дронами били по Нікопольщині: постраждав чоловік

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що гучно було в Нікополі, а також Покровській та Мирівській громадах.

Внаслідок обстрілу постраждав 65-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

"Пошкоджені 5 приватних будинків й багатоповерхівка. Понівечене приватне підприємство. Зачепило лінію електропередач. Зайнялися будівля, що не експлуатується, та суха трава. Пожежу загасили", - написав Лисак.