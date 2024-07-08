Росіяни з артилерії та дронами били по Нікопольщині: постраждав чоловік
У понеділок, 8 липня, російська армія била з артилерії та дронами-камікадзе по Нікопольщині Дніпропетровської області: постраждав чоловік
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що гучно було в Нікополі, а також Покровській та Мирівській громадах.
Внаслідок обстрілу постраждав 65-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.
"Пошкоджені 5 приватних будинків й багатоповерхівка. Понівечене приватне підприємство. Зачепило лінію електропередач. Зайнялися будівля, що не експлуатується, та суха трава. Пожежу загасили", - написав Лисак.
- Ввечері неділі, 7 липня, російська армія завдала удару по Нікополю Дніпропетровської області: внаслідок обстрілу постраждали три жінки та 10-річний хлопчик.
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