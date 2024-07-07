Росіяни ввечері 7 липня обстріляли Нікополь: постраждали 3 жінки та 10-річний хлопчик

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що жінки внаслідок ворожої атаки дістали осколкові поранення та опіки.

"За вечір у Нікополі вже четверо постраждалих, серед яких 10-річний хлопчик. З пораненнями троє жінок – 41, 64 та 81 років. Вони з осколковими пораненнями та опіками", - розповів Лисак.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Також внаслідок атаки у місті пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, на одному з подвір'їв сталася пожежа. Крім того понівечені господарські споруди й теплиці.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA