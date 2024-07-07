Росіяни ввечері 7 липня обстріляли Нікополь: постраждали 3 жінки та 10-річний хлопчик
Ввечері неділі, 7 липня, російська армія завдала удару по Нікополю Дніпропетровської області: внаслідок обстрілу постраждали три жінки та 10-річний хлопчик
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що жінки внаслідок ворожої атаки дістали осколкові поранення та опіки.
"За вечір у Нікополі вже четверо постраждалих, серед яких 10-річний хлопчик. З пораненнями троє жінок – 41, 64 та 81 років. Вони з осколковими пораненнями та опіками", - розповів Лисак.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODAТакож внаслідок атаки у місті пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, на одному з подвір'їв сталася пожежа. Крім того понівечені господарські споруди й теплиці.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
- У ніч на неділю, 7 липня, російські окупанти спрямували удари по Дніпропетровській області. У результаті обстрілів є руйнування, поранень зазнали троє місцевих.
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