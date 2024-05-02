Росіяни з грудня ймовірно стратили 15 українських військових під час спроби здатися в полон, - Human Rights Watch
Росіяни з початку грудня 2023 року ймовірно стратили щонайменше 15 українських військовослужбовців при спробі здатись у полон. Також РФ могла вбити ще шістьох бійців, які здавалися або здалися в полон
Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.
HRW провела дослідження можливої страти росіянами 12 українських захисників без суду й слідства, проаналізувавши відеоматеріали, які були зняті з дронів та опубліковані в соціальних мережах 2 і 27 грудня минулого року, а також 25 лютого 2024 року.
"У всіх цих випадках українські військовослужбовці демонстрували очевидний намір здатися в полон", - зазначається у звіті.
Організація підкреслює: оскільки українці не брали більше участі в бойових діях - вони не могли бути цілями військової сили, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права та законів війни.
Дослідники HRW встановили місця, де відбулися дві страти з трьох, однак через відсутність точних геоданих відеозаписів їм не вдалось визначити локацію третьої.
Водночас організація перевірила інше відео, яке поширилось у соцмережах 19 лютого - із четвертою стратою. На ньому зафіксовано дії двох солдатів РФ, які розстрілюють трьох беззбройних військових ЗСУ, які здалися в полон. Проте фахівцям не вдалось підтвердити місце інциденту, хоча користувач, який поширив відео, зазначив його.
Розслідування п’ятого інциденту ґрунтувалось на інтерв’ю українського військовослужбовця, опублікованому в Telegram 18 лютого, а також на матеріалах ЗМІ, які, зокрема, публікували розмови з членами родини одного з загиблих. За наявною інформацією, у цьому випадку було страчено шістьох військових.
Зазначено, що один з випадків відбувся 25 лютого. На відео, знятому з дрона, видно, як щонайменше семеро українських солдатів виходять з бліндажа, розташованого серед дерев між двома полями, знімають бронежилети, принаймні один з них знімає шолом, після чого всі вони лягають обличчям униз.
"Російських військових можна ідентифікувати за добре помітними червоними пов'язками на руках і ногах. Потім троє російських солдатів стріляють ззаду і з обох сторін у напрямку українських військових, які явно здалися в полон", - йдеться у звіті.
Водночас шестеро військових ЗСУ продовжували лежати обличчям вниз і реагувати на постріли: тоді один з них намагався повернутися в бліндаж, але не встиг і в нього влучила куля. Відповідно до інформації HRW, це сталось поблизу села Іванівське на Донеччині.
Дослідники вважають, що такі випадки страт не є рідкістю. Вони ідентифікували оприлюднене 5 лютого відео з російського безпілотника, де зафіксований фрагмент бою. Організації не вдалося встановити, чи намагалися українські військові здатися в полон, проте на записі чути голос чоловіка, який віддає наказ російською мовою солдатам РФ "не брати полонених, усіх розстріляти".
- Станом на 26 березня 2024 року моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала 12 випадків розстрілів щонайменше 32 українських військовополонених від грудня 2023-го до кінця лютого 2024 року.
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