Росіяни за тиждень випустили по Україні понад 40 ракет, 750 КАБів і 200 дронів, - Зеленський
Протягом цього тижня російські війська випустили по українських містах і селах понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних безпілотників
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор", - заявив він.
Президент додав, що за такий терор Росія має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів та усіх тих українців і українок, "які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції".
"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", - наголосив Зеленський.
- Уранці неділі, 18 серпня, російські окупанти вкотре запустили ударні безпілотники та ракети для атаки на столицю. Силам ППО вдалося знищити ворожі цілі на підступах до Києва. У Київській області через падіння уламків виникли руйнування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.63
- Актуальне
- Важливе