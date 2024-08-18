Росіяни за тиждень випустили по Україні понад 40 ракет, 750 КАБів і 200 дронів, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор", - заявив він.

Президент додав, що за такий терор Росія має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів та усіх тих українців і українок, "які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції".

"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", - наголосив Зеленський.