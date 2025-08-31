Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни запустили по Україні "шахеди": ситуація ввечері 31 серпня

Росіяни запустили по Україні "шахеди": ситуація ввечері 31 серпня

Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
17:34
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Вдень у неділю, 31 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

О 16:33 групи ворожих БПЛА фіксували на Чернігівщині та Сумщині, вони рухались курсом на південь.

Також о 16:35 ворожі дрони пролітали на Дніпровщині, курсом на захід.

Оновлення щодо руху дронів станом на 17:17:

  •  БпЛА на Чернігівщині - курсом на Київщину;
  • БПЛА на Сумщині - курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

Новина доповнюється...

Теги:
Новини
Україна
Росія
Київщина
Полтавщина
Сумщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Володимир Ар'єв
Автор Марія Науменко
30 серпня, 2025 субота
Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв
Іван Гаврилюк
Автор Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
Рубль подешевшав
Автор Ксенія Золотова
29 серпня, 2025 п'ятниця
Економіка РФ фактично зупинилася, Кремль вимушено забиратиме ресурси у цивільних секторів, - ЦПД
Київ
+30.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
31 серпня
17:49
Сергій та Олена Аксьонови
Пляжі, федеральні проєкти, цілющі грязі: на чому заробляє в Криму родина Аксьонова
17:25
"Налетіли і спалили": в ГУР показали, як бійці спецпідрозділу "Примари" знищують ворожі цілі в Криму
17:15
Інтерв’ю
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
За 3,5 роки Росія навчилась сучасної війни, але вона все ж значно слабша, ніж уявляють у світі, - австралійський генерал Раян
17:09
"Передавати все необхідне і побільше. Особливо на Донецький напрямок": волонтерка Берлінська попередила про можливий новий наступ росіян
16:41
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 77 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:05
Петер Сіярто
Сіярто детально розповів, як Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС
16:04
OPINION
Як підвищити дієвість зовнішнього сектора економіки України
16:01
Оновлено
ФК "Карпати"
"ЛНЗ Черкаси" програло "Вересу": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
15:50
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
15:27
Літак
Китай та Індія відновлять пряме авіасполучення після п’ятирічної перерви
15:08
ЗСУ
"Тактична перемога": в ОСУВ "Дніпро"прокоментували звільнення Мирного під Куп'янськом
14:36
Оксен Лісовий
"Лише від певних модулів": студенти та учні не зможуть повністю відмовитися від військової підготовки з релігійних міркувань
14:29
У Києві поруч зі зруйнованим російською ракетою будинком відбулось прощання з 24-річною матір'ю та її 2-річною донькою
14:16
Розвідка: ПВК "Вагнер" зазнала провалу в Малі, джихадисти посилюють вплив
14:07
OPINION
Гарантії як "стратегічна невизначеність"
14:05
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сили оборони запланували нові удари вглиб РФ: Зеленський заслухав доповідь Сирського
13:26
Оновлено
Нічна атака РФ: в Херсоні загинув чоловік, на Одещині є постраждалий, Чорноморськ продовжує працювати від генераторів
13:00
атака дронами, шахед, герань
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
12:51
Ексклюзив
школа, вчителька
Соціальний статус вчителя в Україні впав до мінімуму, - ексміністерка освіти Гриневич
12:23
морська міна
Біля Одеси цивільне судно натрапило на вибухівку у морі
12:15
Ексклюзив
Вода
Щоб розв'язати проблему з водою в окупованому Донецьку росіянам потрібно зупиняти бойові дії, - Андрющенко
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС обговорює заморожені російські активи та способи впливу на РФ, поки та обстрілює українські міста. Акценти світових ЗМІ 31 серпня
12:10
У підмосковній Балашисі палає хімзавод: чорний дим накрив місто, мешканці скаржаться на гар
12:08
Анонс
Андрій Парубій
Останнє велике інтервʼю Андрія Парубія: дивіться сьогодні на Еспресо
12:00
OPINION
Москва мусить горіти
11:32
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Ніжині "шахед" влучив по об’єкту критичної інфраструктури: місто залишилося без води та світла
11:17
електроенергія, шахеди
ISW: Росія, імовірно, готується посилити повітряні удари по українській енергосистемі
11:02
Окупанти, кримінал, росіяни
Російський військовий розстріляв мирного жителя в селищі біля Покровська
10:02
OPINION
Удари по "Дружбі": кому буде гірше?
10:00
окупанти, орки
Генштаб ЗСУ: Весняно-літня кампанія РФ зазнала провалу, втрати перевищили 291 тисячу військових
09:33
Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
09:15
Андрій Парубій
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
09:06
сили ППО
Вночі Сили оборони ліквідували 126 зі 142 ворожих безпілотників
08:32
Президент Індонезії скасував візит до Китаю через масштабні протести в його країні
08:11
Минулої доби на фронті відбулось 182 бої: найбільше ворог атакує на Лиманському та Покровському напрямках
08:05
OPINION
Росіяни ненавиділи Парубія як "ікону Майдану"
07:47
Херсонщина отримала генератори від американських партнерів на майже на $1 млн
07:37
знищені окупанти
На Херсонщині росіяни відкрили вогонь по "своїх", сплутавши їх з українською ДРГ: понад 20 загиблих
07:23
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 2 танки, 27 артсистем та 810 військових
07:17
Литва встановила "зуби дракона" на пунктах перетину кордону з Білоруссю та Росією
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV