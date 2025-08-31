Росіяни запустили по Україні "шахеди": ситуація ввечері 31 серпня
Вдень у неділю, 31 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
О 16:33 групи ворожих БПЛА фіксували на Чернігівщині та Сумщині, вони рухались курсом на південь.
Також о 16:35 ворожі дрони пролітали на Дніпровщині, курсом на захід.
Оновлення щодо руху дронів станом на 17:17:
- БпЛА на Чернігівщині - курсом на Київщину;
- БПЛА на Сумщині - курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
Новина доповнюється...
