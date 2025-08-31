Росіяни запустили по Україні "шахеди": ситуація ввечері 31 серпня

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

О 16:33 групи ворожих БПЛА фіксували на Чернігівщині та Сумщині, вони рухались курсом на південь.

Також о 16:35 ворожі дрони пролітали на Дніпровщині, курсом на захід.

Оновлення щодо руху дронів станом на 17:17:

БпЛА на Чернігівщині - курсом на Київщину;

БПЛА на Сумщині - курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

