Росіяни заселили евакуйованих жителів Курщини до окупованого курорту Кирилівка
Російські загарбники заселяють біженців з Курщини на тимчасово окуповану частину Запорізької області
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Про масову евакуацію з Курської області на тимчасово окуповану територію Запорізької області не йдеться. Реально відбуваються лише поодинокі випадки переселення", - каже Федоров.
За словами очільника ОВА, біженців з Курської області вже помітили у тимчасово окупованій Кирилівці. У Бердянську, Приморську та інших містах Приазов'я масового потоку "евакуйованих" поки не спостерігають.
"Із сотень захоплених росіянами баз відпочинку лише кілька, наприклад, "Перлина Таврії", прийняли евакуйованих "відпочивальників" з Курської області. Евакуація курян на ТОТ - це черговий пропагандистський крок окупантів, щоб показати "турботу" про своїх та випросити додаткові кошти з російського бюджету", - впевнений Іван Федоров.
- 13 серпня стало відомо, що російська влада Курщини планує поселити біженців зі свого регіону на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
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