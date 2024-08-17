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Росіяни заселили евакуйованих жителів Курщини до окупованого курорту Кирилівка

Влад Дідусь
17 серпня, 2024 субота
21:47
Війна з Росією Азовське море

Російські загарбники заселяють біженців з Курщини на тимчасово окуповану частину Запорізької області

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Про масову евакуацію з Курської області на тимчасово окуповану територію Запорізької області не йдеться. Реально відбуваються лише поодинокі випадки переселення", - каже Федоров.

За словами очільника ОВА, біженців з Курської області вже помітили у тимчасово окупованій Кирилівці. У Бердянську, Приморську та інших містах Приазов'я масового потоку "евакуйованих" поки не спостерігають.

"Із сотень захоплених росіянами баз відпочинку лише кілька, наприклад, "Перлина Таврії", прийняли евакуйованих "відпочивальників" з Курської області. Евакуація курян на ТОТ - це черговий пропагандистський крок окупантів, щоб показати "турботу" про своїх та випросити додаткові кошти з російського бюджету", - впевнений Іван Федоров.

  • 13 серпня стало відомо, що російська влада Курщини планує поселити біженців зі свого регіону на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Теги:
Україна
Росія
біженці
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Курськ
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