Росіяни заявили про перехоплення майже 50 безпілотників у чотирьох областях

Про це йдеться у звіті міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням 47 БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - заявляють у російському відомстві.

За їхніми словами, 41 безпілотник ППО перехопила та знищила над територією Ростовської області, ще 3 - над Волгоградською, 2 - над Курською і один над Білгородською.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок атаки поранення нібито отримав співробітник МНС, який брав участь у ліквідації наслідків на землі. Потерпілого госпіталізовано, загрози його життю немає.

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, осколки збитого у Курську дрона впали на дах поліклініки. Через загрозу вибуху евакуйовано пацієнтів реанімації сусідньої лікарні.

Також місцеві телеграм-канали пишуть, що від атаки БПЛА міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.