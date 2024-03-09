Росіяни заявили про перехоплення майже 50 безпілотників у чотирьох областях
У ніч проти суботи, 9 березня, російська влада заявила про масовану атаку безпілотників - начебто 47 БПЛА збили над територіями чотирьох областей РФ
Про це йдеться у звіті міноборони РФ.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням 47 БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - заявляють у російському відомстві.
За їхніми словами, 41 безпілотник ППО перехопила та знищила над територією Ростовської області, ще 3 - над Волгоградською, 2 - над Курською і один над Білгородською.
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок атаки поранення нібито отримав співробітник МНС, який брав участь у ліквідації наслідків на землі. Потерпілого госпіталізовано, загрози його життю немає.
За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, осколки збитого у Курську дрона впали на дах поліклініки. Через загрозу вибуху евакуйовано пацієнтів реанімації сусідньої лікарні.
Також місцеві телеграм-канали пишуть, що від атаки БПЛА міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.
- У Курській області повідомили про збиття дрона, а в Ростовській – відбулася масована атака БПЛА, імовірно авіазаводу.
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