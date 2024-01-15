Росіяни збільшили кількість військ на Бахмутському напрямку до 80 тис., - ISW
Російські окупаційні війська збільшили кількість особового складу на Бахмутському напрямку до близько 80 тисяч людей
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російські та українські війська продовжували позиційні бої біля Бахмута 14 січня, але не було підтверджено жодних змін на лінії фронту в цьому районі.
Відомий російський мілблогер стверджував, що війська РФ просунулися на північний захід від Богданівки поблизу Бахмута, хоча ISW не знайшло візуальних доказів, які б підтверджували це твердження.
Російські та українські джерела також заявляли, що позиційні бойові дії тривали на захід від Бахмута в районі Хромового та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.
Водночас речник української бригади, яка діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські сили збільшили чисельність військ на цій ділянці фронту до близько 80 тисяч осіб, а підрозділи російського "добровольчого корпусу" ведуть штурм на Бахмутському напрямку.
- Також у звіті ISW зазначається, що росіяни розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію в Україні десь між 12 січня і 2 лютого після того, як ґрунт на сході та півдні замерзне.
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