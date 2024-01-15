Росіяни збільшили кількість військ на Бахмутському напрямку до 80 тис., - ISW

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські та українські війська продовжували позиційні бої біля Бахмута 14 січня, але не було підтверджено жодних змін на лінії фронту в цьому районі.

Відомий російський мілблогер стверджував, що війська РФ просунулися на північний захід від Богданівки поблизу Бахмута, хоча ISW не знайшло візуальних доказів, які б підтверджували це твердження.

Російські та українські джерела також заявляли, що позиційні бойові дії тривали на захід від Бахмута в районі Хромового та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.

Водночас речник української бригади, яка діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські сили збільшили чисельність військ на цій ділянці фронту до близько 80 тисяч осіб, а підрозділи російського "добровольчого корпусу" ведуть штурм на Бахмутському напрямку.