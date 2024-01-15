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У Росії заявили, що розпочнуть новий наступ, коли на сході та півдні України замерзне ґрунт, - ISW

15 січня, 2024 понедiлок
06:36
Війна з Росією Російські військові

У п'ятницю, 12 січня, російський літературний критик і альтернативний історик Сергій Переслєгін заявив, що росіяни розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію в Україні десь між 12 січня і 2 лютого після того, як ґрунт на сході та півдні замерзне

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

На його думку, наступ, ймовірно, розпочнеться після того, як українські війська "виснажаться" від оборони своїх позицій в Авдіївці та лівому березі Херсонської області.

Переслєгін заявив, що вони повинні бути більше стурбовані тим, що Росія почне свій наступ у невідповідний час або зробить ті ж самі "помилки", яких припустилася Україна під час контрнаступу у 2023 році, ніж відновленням українських наступальних зусиль у 2024 році. 

 Також Переслєгін висловив занепокоєння тим, що Росія не має достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабних наступальних дій, які він очікує. 

Окрім цього відомий російський мілблогер заявив, що кількість російських військовослужбовців на фронті дозволяє російським силам проводити локальні тактичні маневри, але навряд чи їхня кількість буде достатньою для підтримки оперативно значущих "проривів".

Блогер стверджував, що морозна погода впливає на російську та українську наземну активність, артилерію та безпілотні системи по всьому фронту, особливо на Херсонському напрямку. 

У ISW зазначили, що морози заважають російським військам проводити наземні операції та просуватися на північ від Вербового в західній частині Запорізької області.

Українське Південне оперативне командування повідомило, що російська авіація не може діяти на півдні України через морозні погодні умови. 

Колишній голова Роскосмосу та ультранаціоналістичний діяч Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників, які, однак, працюють. 

Рогозін стверджував, що українські сили використовують для удару по кожній важливій цілі на заході Запорізької області пів дюжини безпілотників, що  ускладнює ротацію російських військ. 

За попередньою оцінкою ISW, мінусові температури в Україні, ймовірно, наразі стримують операції на фронті, але, ймовірно, створять більш сприятливу місцевість для механізованої маневреної війни, оскільки земля замерзне в найближчі тижні. 

У ISW оцінили, що російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити та утримати ініціативу, попри зимові погодні умови та стан місцевості. ISW також оцінює, що російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви.

  • Президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 січня, анонсував нові пакети допомоги для України: безпілотники, системи ППО, засоби радіоелектронної боротьби та артилерія.

Україна
Росія
російська армія
Військові новини
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