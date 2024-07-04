Росіяни змінили тактику: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Покровському напрямку за останні 3-4 дні ворог у декілька разів збільшив інтенсивність штурмових дій. Росіяни змінили тактику наступів, проводячи штурми одночасно по всій лінії фронту. Якщо до цього ворог робив окремі наступи, тобто штурмував одну точку, то зараз по всій лінії фронту одночасно ворог проводить штурмові дії, намагаючись продавлювати наші позиції", - пояснив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в окремих випадках росіянам вдається трохи просуватися.

"Але просування є тільки тоді, коли ворог повністю руйнує нашу позицію, якусь будівлю, укріплення, де можуть перебувати наші військовослужбовці, і там більше нема можливості перебувати", - додав Цехоцький.