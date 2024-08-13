Росіяни змінили тактику, припинивши знищувати квартали: боєць ЗСУ Ієвлєв про ситуацію у Нью-Йорку на Донеччині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація у Нью-Йорку на Донеччині доволі нестабільна й складна. Наприклад, якщо порівнювати ситуацію під час штурму Авдіївки з ситуацією в Нью-Йорку, то це зовсім різні бої. У Нью-Йорку ситуація може змінюватися тричі на день. Хлопці то відкидають росіян за дорогу, то ворог знаходить нові прохідні шляхи. Якщо в Авдіївці артилерійська підготовка засипала все навколо, і після знищення позицій росіяни намагалися триматися за каміння, то в Нью-Йорку ситуація інша",- зауважив Ієвлєв.

За словами бійця ЗСУ, наразі у Нью-Йорку тривають вуличні бої.

"Але ворог не знищує місто повністю, оскільки це для нього теж дуже погана практика. Росіянам самим потім нема за що триматися. За останній тиждень ситуація змінювалася щонайменше чотири рази", - наголосив Ієвлєв.

7 серпня стало відомо, що російські терористи захопили Сергіївку Донецької області.

Волонтер Влад Маховський зазначив, що мешканці Покровська та Мирнограда відчувають на собі наслідки російських обстрілів.









