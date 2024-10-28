Росіяни змушені поповнювати запаси на своїй базі в Сирії в обхід усієї Європи, - ВМС

Про це він сказав в ефірі телемарафону 28 жовтня.

Речник ВМС розповів, що відсутність російських кораблів в Азовському морі останнім часом спричинена тим, що море розташоване в зоні певного вогневого ураження з боку України.

"Щодо Чорного моря, зазвичай на ротацію виходив підводний човен перед тим, як повернеться в пункт базування попередній. Що стосується Середземномор'я, там вони активні, але навіть там зараз активність знижена", - розповів він.

За словами Плетенчука, це може свідчити про певну технічну проблему. Росіяни чекали конвой, який мав поповнити їхні запаси в порту "Тартус".

"Нагадаю, що раніше вони це робили через "Босфор", і вже достатньо тривалий час для них "Сирійський експрес" став недоступним. З Новоросійська безпосередньо щось перекидати в Сирійську республіку на свою базу росіяни вже давно не можуть. В результаті вимушені це робити в обхід усієї Європи - морем. Це досить довгий шлях, але, втім, своє угруповання вони там тримати продовжують", - додав речник ВМСУ.

Плетенчук наголосив, що ситуація в морі наразі залишається стабільною.