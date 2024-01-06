Росіяни зранку атакували Харківщину: ракети С-300 влучили між населеними пунктами
Уранці суботи, 6 січня, російська армія завдала ракетних ударів між населеними пунктами у Харківському районі Харківської області
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, для обстрілу окупанти використали ракети С-300.
За словами голови ОВА, на цю хвилину постраждалих немає.
Огляд місць влучання триває.
- Цього ж дня російські окупанти атакували Тягинську громаду Херсонської області, унаслідок чого виникли значні руйнування, зокрема, знищені модульні будинки, де жили внутрішньо переміщені особи.
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