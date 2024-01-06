Росіяни зранку атакували Харківщину: ракети С-300 влучили між населеними пунктами

Буданов відреагував на прохання Кадирова про зняття санкцій

Командир підрозділу бригади "Рубіж" Сідорін назвав спеціальності, які потрібні на фронті

"Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством": генерал-майор СБУ Ягун про поточний стан мобілізації