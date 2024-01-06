Війська РФ на Херсонщині зруйнували склад із гумдопомогою та модульні будинки, де жили переселенці
У суботу, 6 січня, російські окупанти атакували Тягинську громаду Херсонської області, унаслідок чого виникли значні руйнування, зокрема, знищені модульні будинки, де жили внутрішньо переміщені особи
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Крім того, окупанти поцілили у будівлю сільської ради, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки.
ОВА публікує фото з наслідками обстрілу.
- Також у ніч на 6 січня російські війська двічі атакували місто Покровськ Донецької області. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю, спалахнула пожежа та постраждали люди.
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