Росіяни зранку атакували Нікопольщину з артилерії: загинув підліток, є поранений
Російська терористична армія вранці суботи, 9 березня, обстріляла Нікопольщину на Дніпропетровщині з артилерії. Унаслідок цього загинув підліток, є поранений
Про це пише очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що під обстріл потрапила Червоногригорівська громада. Окупанти атакували населений пункт артилерійськими засобами.
Унаслідок цього загинув 16-річний хлопець. Також важкі поранення отримав 22-річний чоловік. Він перебуває у лікарні.
Крім цього, пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередачі й газогін.
- Ввечері п'ятниці, 8 березня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку. У Дніпропетровській області є влучання по промисловому підприємству.
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