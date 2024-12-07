Росіяни зранку вдарили балістикою по Сумщині
Уранці суботи, 7 грудня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади Сумської області
Про це інформує Сумська ОВА.
Зазначається, що зараз на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.
За словами мера Конотопа, для удару по місту ворог застосував балістику з окупованого Криму
"До речі пуск відбувся з Перекопського перешийка. Напевне тому і дотягнулися до нас", - додав Артем Семеніхін.
Про вибухи на Сумщині повідомляли близько 06:15.
- Російська терористична армія ввечері п'ятниці, 6 грудня, запустила на територію України ударні безпілотники. Детальніше про наслідки читайте за посиланням.
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