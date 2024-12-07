Росіяни зранку вдарили балістикою по Сумщині

Про це інформує Сумська ОВА.

Зазначається, що зараз на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

За словами мера Конотопа, для удару по місту ворог застосував балістику з окупованого Криму

"До речі пуск відбувся з Перекопського перешийка. Напевне тому і дотягнулися до нас", - додав Артем Семеніхін.

Про вибухи на Сумщині повідомляли близько 06:15.