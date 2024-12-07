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Росіяни зранку вдарили балістикою по Сумщині

Світлана Кравченко
7 грудня, 2024 субота
07:22
Війна з Росією новини Львівщини

Уранці суботи, 7 грудня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади Сумської області

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Про це інформує Сумська ОВА.

Зазначається, що зараз на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

За словами мера Конотопа, для удару по місту ворог застосував балістику з окупованого Криму

"До речі пуск відбувся з Перекопського перешийка. Напевне тому і дотягнулися до нас", - додав Артем Семеніхін.

Про вибухи на Сумщині повідомляли близько 06:15.

  • Російська терористична армія ввечері п'ятниці, 6 грудня, запустила на територію України ударні безпілотники. Детальніше про наслідки читайте за посиланням.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Сумщина
ракетний удар
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