РФ атакує Україну "шахедами": на Київщині працює ППО

Про це інформують Повітряні сили.

Спершу про небезпеку російських безпілотників попередили Херсонщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину та Кіровоградщину.

Станом на 22:11 "шахеди" фіксували:

на сході Кіровоградщини продовжують рух на північ

нова група з Херсонщини на Миколаївщину

група над акваторією Чорного моря курсом на Одещину

Згодом стало відомо, що перша група "шахедів" з Чорного моря наближалася до району Затоки на Одещині.

О 22:41 безпілотники перебували:

на півдні Полтавщини, курсом на Миргород

група у центрі Миколаївщини, курс на захід

група на Одещині, південніше Білгород-Дністровського, курсом на північний захід

нова група з Чорного моря наближалася до Одещини, в районі Затоки

група з півдня наближалася до Очакова

"Зберігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - попереджали ПС о 22:43.

О 23:19 БПЛА фіксували:

на півночі Полтавщини, курсом на північний схід

група на межі Миколаївщини та Кіровоградщини, курс на північ

група на півночі Одещини рухалася уздовж кордону з Молдовою на північний захід

на півдні Миколаївщини рухалася уздовж Тилігульського лиману на північний захід

Станом на 24:40 "шахеди" перебували:

на півночі Полтавщини курсом на Сумщину

з Кіровоградщини на Черкащину

група у центрі Одещини, курс на південь

група "шахедів" на півночі Одещини, курс на Вінниччину

Також зі сходу "шахеди" летіли на Умань.

О 00:10 безпілотники фіксували:

на межі Полтавщини та Сумщини, курсом на південь

з Черкащини на Київщину та Вінниччину

група на півдні Вінниччини, рухалась уздовж кордону з Молдовою на захід

Станом на 00:29 БПЛА перебували:

на Полтавщині, курсом на південь

на Київщині у напрямку Києва

група "шахедів" на півдні Вінниччини, курсом на Чернівецьку, Хмельницьку області

група на півночі Вінниччини, курсом на Житомирщину

на півночі Одещини, курсом на Кіровоградщину

Близько першої ночі безпілотники фіксували:

на межі Полтавщини та Сумщини, курсом на схід

на межі Київщини та Житомирщини, курсом на північ

група на півдні Хмельниччині, курсом на Хмельницький, Старокостянтинів

з Кіровоградщини на Миколаївщину

ППО на Київщині

О 00:43 у Київській ОВА повідомили, що в регіоні зафіксували ворожі безпілотники. По цілях працюють сили ППО.

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