РФ атакує Україну "шахедами": на Київщині працює ППО
Російська терористична армія ввечері п'ятниці, 6 грудня, запустила на територію України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили.
Спершу про небезпеку російських безпілотників попередили Херсонщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину та Кіровоградщину.
Станом на 22:11 "шахеди" фіксували:
- на сході Кіровоградщини продовжують рух на північ
- нова група з Херсонщини на Миколаївщину
- група над акваторією Чорного моря курсом на Одещину
Згодом стало відомо, що перша група "шахедів" з Чорного моря наближалася до району Затоки на Одещині.
О 22:41 безпілотники перебували:
- на півдні Полтавщини, курсом на Миргород
- група у центрі Миколаївщини, курс на захід
- група на Одещині, південніше Білгород-Дністровського, курсом на північний захід
- нова група з Чорного моря наближалася до Одещини, в районі Затоки
- група з півдня наближалася до Очакова
"Зберігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - попереджали ПС о 22:43.
О 23:19 БПЛА фіксували:
- на півночі Полтавщини, курсом на північний схід
- група на межі Миколаївщини та Кіровоградщини, курс на північ
- група на півночі Одещини рухалася уздовж кордону з Молдовою на північний захід
- на півдні Миколаївщини рухалася уздовж Тилігульського лиману на північний захід
Станом на 24:40 "шахеди" перебували:
- на півночі Полтавщини курсом на Сумщину
- з Кіровоградщини на Черкащину
- група у центрі Одещини, курс на південь
- група "шахедів" на півночі Одещини, курс на Вінниччину
Також зі сходу "шахеди" летіли на Умань.
О 00:10 безпілотники фіксували:
- на межі Полтавщини та Сумщини, курсом на південь
- з Черкащини на Київщину та Вінниччину
- група на півдні Вінниччини, рухалась уздовж кордону з Молдовою на захід
Станом на 00:29 БПЛА перебували:
- на Полтавщині, курсом на південь
- на Київщині у напрямку Києва
- група "шахедів" на півдні Вінниччини, курсом на Чернівецьку, Хмельницьку області
- група на півночі Вінниччини, курсом на Житомирщину
- на півночі Одещини, курсом на Кіровоградщину
Близько першої ночі безпілотники фіксували:
- на межі Полтавщини та Сумщини, курсом на схід
- на межі Київщини та Житомирщини, курсом на північ
- група на півдні Хмельниччині, курсом на Хмельницький, Старокостянтинів
- з Кіровоградщини на Миколаївщину
ППО на Київщині
О 00:43 у Київській ОВА повідомили, що в регіоні зафіксували ворожі безпілотники. По цілях працюють сили ППО.
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