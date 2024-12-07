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Головна Війна з Росією РФ атакує Україну "шахедами": на Київщині працює ППО
Оновлено

РФ атакує Україну "шахедами": на Київщині працює ППО

Ольга Бабишена
7 грудня, 2024 субота
01:01
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Російська терористична армія ввечері п'ятниці, 6 грудня, запустила на територію України ударні безпілотники

Зміст

Про це інформують Повітряні сили. 

Спершу про небезпеку російських безпілотників попередили Херсонщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину та Кіровоградщину

Станом на 22:11 "шахеди" фіксували

  • на сході Кіровоградщини продовжують рух на північ
  • нова група з Херсонщини на Миколаївщину
  • група над акваторією Чорного моря курсом на Одещину

Згодом стало відомо, що перша група "шахедів" з Чорного моря наближалася до району Затоки на Одещині. 

О 22:41 безпілотники перебували

  • на півдні Полтавщини, курсом на Миргород
  • група у центрі Миколаївщини, курс на захід
  • група на Одещині, південніше Білгород-Дністровського,  курсом на північний захід
  • нова група з Чорного моря наближалася до Одещини, в районі Затоки
  • група з півдня наближалася до Очакова

"Зберігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!",  - попереджали ПС о 22:43. 

О 23:19 БПЛА фіксували

  • на півночі Полтавщини, курсом на північний схід
  • група на межі  Миколаївщини та Кіровоградщини, курс на північ
  • група на півночі Одещини рухалася уздовж кордону з Молдовою на північний захід
  • на півдні Миколаївщини рухалася уздовж Тилігульського лиману на північний захід

Станом на 24:40 "шахеди" перебували

  • на півночі Полтавщини курсом на Сумщину
  • з Кіровоградщини на Черкащину
  • група у центрі Одещини, курс на південь
  • група "шахедів" на півночі Одещини, курс на Вінниччину

Також зі сходу "шахеди" летіли на Умань. 

О 00:10 безпілотники фіксували

  • на межі Полтавщини та Сумщини, курсом на південь
  • з Черкащини на Київщину та Вінниччину
  • група на півдні Вінниччини, рухалась уздовж кордону з Молдовою на захід

Станом на 00:29 БПЛА перебували

  • на Полтавщині, курсом на південь
  • на Київщині у напрямку Києва
  • група "шахедів" на півдні Вінниччини, курсом на Чернівецьку, Хмельницьку області
  • група на півночі Вінниччини, курсом на Житомирщину
  • на півночі Одещини, курсом на Кіровоградщину

Близько першої ночі безпілотники фіксували

  • на межі Полтавщини та Сумщини, курсом на схід
  • на межі Київщини та Житомирщини,  курсом на північ
  • група на півдні Хмельниччині, курсом на Хмельницький, Старокостянтинів
  • з Кіровоградщини на Миколаївщину

ППО на Київщині

О 00:43 у Київській ОВА повідомили, що в регіоні зафіксували ворожі безпілотники. По цілях працюють сили ППО. 

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
Київщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
безпілотник
Умань
повітряна тривога
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