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Оновлено

Росіяни зранку знову атакували громадський транспорт у Херсоні: є загиблі та поранені

Світлана Кравченко
1 грудня, 2024 неділя
10:27
Війна з Росією новини Львівщини

Уранці неділі, 1 грудня, російські терористи атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні. Унаслідок цього загинули троє людей, ще 8 зазнали поранень

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що російські військові атакували з БПЛА громадський транспорт у Дніпровському районі близько 08:15. 

За попередніми даними, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів. Ще 7 херсонців дістали поранення. 

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок скидання вибухівки з дрона на маршрутне таксі у Херсоні. З мінно-вибуховою травмою та переломом гомілки до лікарні доправили 70-річну жінку. 

  • 28 листопада російські окупанти скинули вибухівку з дрона відразу на два пасажирські автобуси в передмісті Херсона.
Теги:
Новини
російська армія
Херсон
безпілотник
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