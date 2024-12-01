Росіяни зранку знову атакували громадський транспорт у Херсоні: є загиблі та поранені
Уранці неділі, 1 грудня, російські терористи атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні. Унаслідок цього загинули троє людей, ще 8 зазнали поранень
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські військові атакували з БПЛА громадський транспорт у Дніпровському районі близько 08:15.
За попередніми даними, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів. Ще 7 херсонців дістали поранення.
Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок скидання вибухівки з дрона на маршрутне таксі у Херсоні. З мінно-вибуховою травмою та переломом гомілки до лікарні доправили 70-річну жінку.
- 28 листопада російські окупанти скинули вибухівку з дрона відразу на два пасажирські автобуси в передмісті Херсона.
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