Росіяни зранку знову атакували громадський транспорт у Херсоні: є загиблі та поранені

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що російські військові атакували з БПЛА громадський транспорт у Дніпровському районі близько 08:15.

За попередніми даними, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів. Ще 7 херсонців дістали поранення.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок скидання вибухівки з дрона на маршрутне таксі у Херсоні. З мінно-вибуховою травмою та переломом гомілки до лікарні доправили 70-річну жінку.