Окупанти скинули з дрона вибухівку на два пасажирські автобуси у передмісті Херсона
Російські окупанти скинули вибухівку із дрона одразу на два пасажирські автобуси у передмісті Херсона
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Ворог знову атакує безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Одразу два автобуси, один з яких належить КП "Херсонкомунтранссервіс", пошкоджені внаслідок скиду російськими військовими вибухівки з дрона у передмісті. Люди, на щастя, не травмувались", - зазначив Мрочко.
Фото: Роман Мрочко
Фото: Роман Мрочко
Він також повідомив, що через загрозливу активність ворожих БПЛА у Дніпровському районі Херсона тимчасово скорочено 5-й автобусний маршрут.
- У середу, 27 листопада, російські окупанти завдали ударів по населених пунктах Херсонської області та місту Херсон. Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали 8 людей.
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