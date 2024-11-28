Окупанти скинули з дрона вибухівку на два пасажирські автобуси у передмісті Херсона

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ворог знову атакує безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Одразу два автобуси, один з яких належить КП "Херсонкомунтранссервіс", пошкоджені внаслідок скиду російськими військовими вибухівки з дрона у передмісті. Люди, на щастя, не травмувались", - зазначив Мрочко.

Фото: Роман Мрочко

Фото: Роман Мрочко

Він також повідомив, що через загрозливу активність ворожих БПЛА у Дніпровському районі Херсона тимчасово скорочено 5-й автобусний маршрут.