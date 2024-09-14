Росіяни зруйнували шляхопровід "Східний" у Покровську
13 вересня рано вранці росіяни пошкодили першим ударом шляхопровід "Східний" у Покровську на Донеччині. Ввечері черговим ударом росіян шляхопровід був зруйнований
Про це повідомляє Покровська МВА.
За минулу добу ворог декілька разів обстрілював Покровськ, завдаючи ударів по дорожньо-транспортній інфраструктурі міста та приватному сектору.
13 вересня о 5:40 внаслідок влучання у шляхопровід "Східний" були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти.
Того ж дня близько 22:30 черговим ударом з боку російських військ шляхопровід був зруйнований. Тип озброєння встановлюють.
Наразі рух мостом неможливий.
Крім того, вчора ввечері внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено два домогосподарства у приватній забудові міста.
- Російський ворог перебив водопостачання до Покровська Донецької області. Через атаку не працює модульна фільтрувальна станція, відновити її роботу наразі неможливо.
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