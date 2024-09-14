Росіяни зруйнували шляхопровід "Східний" у Покровську

Про це повідомляє Покровська МВА.

За минулу добу ворог декілька разів обстрілював Покровськ, завдаючи ударів по дорожньо-транспортній інфраструктурі міста та приватному сектору.

13 вересня о 5:40 внаслідок влучання у шляхопровід "Східний" були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти.

Того ж дня близько 22:30 черговим ударом з боку російських військ шляхопровід був зруйнований. Тип озброєння встановлюють.

Наразі рух мостом неможливий.

Крім того, вчора ввечері внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено два домогосподарства у приватній забудові міста.