Російська армія просунулася в населених пунктах трьох областей, - DeepState
У суботу, 6 вересня, російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах Дніпровщини, Луганщини та Сумщини
Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.
За даними аналітиків, росіяни просунулися в Юнаківці Сумської області, у Січневому Дніпропетровської області та Серебрянському лісництві Луганщини.
фото: DeepState
- Станом на 5 вересня російська армія має просування у двох населених пунктах у Дніпропетровській та Харківській областях.
