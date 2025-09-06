Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Російська армія просунулася в населених пунктах трьох областей, - DeepState

Дар'я Куркіна
6 вересня, 2025 субота
14:38
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

У суботу, 6 вересня, російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах Дніпровщини, Луганщини та Сумщини

Зміст

Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, росіяни просунулися в Юнаківці Сумської області, у Січневому Дніпропетровської області та Серебрянському лісництві Луганщини. 

фото: DeepState

  • Станом на 5 вересня російська армія має просування у двох населених пунктах у Дніпропетровській та Харківській областях.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
6 вересня
16:04
OPINION
Що не так з цифровізацією комунальних послуг
15:53
Ексклюзив
F-16 Україна
Незабаром можна очікувати на українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук
15:47
Заарештовано нардепа від ОПЗЖ (06.09.2025)
Заарештовано чинного нардепа від ОПЗЖ Х. ЗМІ кажуть, що це Христенко
15:32
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Можуть готувати нові наступальні дії": на Запорізькому напрямку РФ збільшує перевезення боєкомплекту, - "Атеш"
14:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп мріє про такий парад, як у Китаї, - Рибачук
14:04
OPINION
Хто створив проблему під назвою "Китай"
13:55
У Лондоні в колишньому телецентрі BBC сталася пожежа
13:17
Літак премʼєра Вірменії Пашиняна вперше за 30 років скористався повітряним простором Азербайджану
12:31
Росія може виробляти до 2700 "шахедів" на місяць, - ГУР
12:22
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
"Газпром" фактично банкрут, РФ не має коштів для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2", - аналітик Несходовський
12:04
оптоволоконний безпілотник
У Чернігові росіяни з дрона скинули листівки у вигляді грошей із закликом наводити вогонь по ЗСУ
12:00
OPINION
Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова
11:48
Трамп поглумився з Геґсета
У Пентагоні обурені ребрендингом міністерства: доведеться змінювати символіку понад 700 тис. обʼєктам, - Politico
11:27
Артилерійські розвідники "Чорного лісу" продемонстрували знищення російського ЗРК за $ 25 млн
11:20
Прапор США
США повідомили країнам Європи про майбутню зупинку військової допомоги, - міноборони Литви
10:55
Аналітика
Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай
Що й кому показав військовий парад в Китаї
10:53
З початку вересня РФ застосувала проти України понад 1300 БПЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет, - Зеленський
10:38
Оновлено
Петер Сіярто
Сіярто каже, що Україна в ЄС "знищить угорських фермерів, ринок праці та безпеку". Сибіга запропонував йому зустрітися замість суперечок онлайн
10:36
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Найбільше Путін боїться не розширення НАТО, - експосол США у РФ Макфол
10:27
Російський газ
До Китаю прибув другий танкер із російським СПГ, який перебуває під санкціями США, - Bloomberg
10:22
Нова глава МЗС Британії Купер провела першу розмову на посаді з Сибігою
10:12
Огляд
світ, міжнародний огляд
Дональд Трамп і Володимир Путін знову на одній хвилі, Україна заборонить церкву, яка пов'язана з провоєнною РПЦ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
10:09
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Угода про тимчасове чи довгострокове перемир’я - принципово не має ніякого значення
10:02
OPINION
Що виграв і що програв Путін в Пекіні?
10:00
PR
YSL
Чи варто купувати YSL чи краще Chanel
09:38
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Карта бойових дій за період 30 серпня – 6 вересня: наступ ворога врешті почав просідати чи росіяни готують новий прорив?
09:26
ППО
Сили ППО знешкодили 68 із 91 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:37
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 атак
08:14
Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: є знеструмлення, затримуються поїзди
08:03
OPINION
Нас чекає остаточний розпад системи міжнародної безпеки
08:01
Огляд
Воля до успіху, життя та їжа, папіроси для Кассандри – 5 книг про те, як стати собою
07:30
Огляд
Чому "скрипниківка" стала ворогом Кремля: 97 років тому ухвалили найукраїнськіший варіант правопису
07:14
Огляд
наземний безпілотник THeMIS
Може тягнути понад 30 тонн, проїхати 1000 км в пустелі, а росіяни обіцяли за нього винагороду: що таке наземний безпілотник THeMIS і чим він особливий
07:06
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 960 військових, 39 артсистем та 2 танки
06:58
Володимир Зеленський
"Він може приїхати до Києва": Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо зустрічі у Москві
06:19
Пережили утиски, примус і нав’язування роспропаганди: Україна повернула з ТОТ велику групу дітей
06:03
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: напрямки руху
01:03
Дональд Трамп
Трамп оголосив, що саміт G20 у 2026 році відбудеться в Маямі
2025, п'ятниця
5 вересня
23:57
Оновлено
Пентагон
Трамп перейменував міністерство оборони США на міністерство війни
23:54
Гакон Арнар Гаральдссон (праворуч), Ісландія - Азербайджан
ЧС-2026: Ісландія забила 5 голів Азербайджану, результати інших матчів 5 вересня
Більше новин
