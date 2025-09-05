Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росіяни просунулися на Дніпровщині та Харківщині, - DeepState

Росіяни просунулися на Дніпровщині та Харківщині, - DeepState

Ксенія Золотова
5 вересня, 2025 п'ятниця
13:14
Війна з Росією

Станом на 5 вересня російська армія має просування у двох населених пунктах у Дніпропетровській та Харківській областях

Зміст

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Січневого та Красного Першого", - заявляють аналітики. 

фото: deepstatemap

Також вони уточнюють район Степової Новосілки та Малої Токмачки на мапі.

  • Станом на 4 вересня російські війська просунулись у трьох населених пунктах у Запорізькій, Харківські та Донецькій областях.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
5 вересня
14:32
США Україна
Скільки американських підприємств зареєстрували в Україні від початку війни та яка країна випередила США та Польщу за відкриттям бізнесу
14:29
Огляд
Мати Тереза
Давала прихисток нужденним, але змушувала страждати від болю: 5 вересня вшановують лавреатку Нобелівської премії миру матір Терезу
14:13
На фестивалі Burning Man знайшли вбитого чоловіка. Ним виявився росіянин
14:00
OPINION
Китай може і далі сам себе розважати різними самітами
13:36
Дональд Трамп
Трамп: Схоже ми втратили Індію та Росію на користь Китаю
13:24
Усі фільми саги "Сутінки" протягом тижня безкоштовно транслюватимуть на YouTube
13:20
Дарт Вейдер
Світловий меч Дарта Вейдера із "Зоряних війн" продали на аукціоні за понад $3,6 млн
12:43
Володимир Зеленський
Готуємо силу – на землі, у повітрі та на морі: Зеленський повідомив про розбудову системи безпеки
12:36
OPINION
Без світла та тепла. Чи не стане Словаччина помічником Росії у гібридних війнах проти України?
12:36
OPINION
Як Державний оператор тилу перетворив закупівлю для поранених на імітацію турботи
12:26
Ексклюзив
Александер Чеферін
Президент УЄФА не приховує проросійської позиції: Андріюк про спроби повернути збірну РФ до міжнародних змагань
12:15
На Херсонщині російський дрон вбив очільника обласної асоціації фермерів
12:13
У Запоріжжі затримали агента РФ, який готував ворожі обстріли по енергетичній інфраструктурі України
12:00
OPINION
Як головний міжнародний терорист намагається "валити з хворої голови на здорову"
11:47
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
11:37
Володимир Путін
Заяви Путіна підтвердили, що він відкидає пропозиції про мир, це лише спроба тягнути час, - ЦПД
11:23
Завдано збитків на понад 15,6 млн грн: керівниці одеського аеропорту повідомили про підозру
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Іноземні війська і ракети великої дальності для України від Коаліції охочих, Путін зосередив 100 тис. військових на сході України для нового масштабного наступу. Акценти світових ЗМІ 5 вересня
11:03
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезону: ситуація в енергосистемі 5 вересня
11:00
Оксен Лісовий
МОН веде перемовини з Мінфіном щодо підвищення зарплат для освітян
10:44
Володимир Зеленський
Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, - Зеленський після розмови з Рютте
10:42
США, Південна Корея
США, Південна Корея та Японія проведуть спільні військові навчання
10:38
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 5 вересня: скільки коштують долар та євро у банках
10:29
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
Наші дрони вже навчилися обходити систему російської ППО: експерт з авіації про удари по ворожих НПЗ
10:22
У Києві СБУ затримала колишнього топподатківця, який організував "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд грн
10:00
OPINION
Про китайський військовий парад
09:28
Оновлено
Зеленський, путін
Путін пообіцяв Зеленському "100% безпеку" під час зустрічі в Москві
09:26
Ексклюзив
ЗСУ
Осінній наступ росіян буде ще менш вдалим, ніж літній, але зросте кількість атак на міста, - командир 423-го ОББС "Скіфські грифони"
09:24
Дональд Трамп
Трамп хоче скасувати правила, що зобов’язували авіакомпанії відшкодовувати пасажирам затримки рейсів
09:23
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 121 з 157 БПЛА під час нічної атаки РФ
09:21
Володимир Путін в етері "Росія 1"
Путін заявив, що іноземні війська в Україні стануть "законними цілями" для РФ
09:18
Анонс
збірна України, футбол, Україна
ЧС-2026: результати та розклад матчів 5 вересня
09:07
Анонс
Андрій Парубій
Батько Андрія Парубія про сина та сімейну історію боротьби - ексклюзивне інтерв'ю на Еспресо
09:03
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами: на Харківщині загинуло троє людей, є постраждалі, у Дніпрі влучання в підприємство
08:48
Ексклюзив
Олексій Гетьман
Найважливіше з саміту Коаліції охочих – далекобійні ракети, а не балачки про гарантії безпеки: майор запасу НГУ Олексій Гетьман
08:39
Ексклюзив
бавовна у Луганську
"Яскраво палало всю ніч": Андрющенко про ураження нафтобази та складу боєприпасів у Луганську
08:14
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 штурмів
08:01
OPINION
Поляки мають бути зацікавлені у союзі з Україною
07:40
Ексклюзив
Віктор Ягун
Кожен повинен дбати сам про себе, держава не допоможе: генерал-майор СБУ Ягун про вбивства росіянами українських діячів
07:33
Дрони Сил оборони уразили НПЗ у Рязані
Більше новин
