Росіяни просунулися на Дніпровщині та Харківщині, - DeepState
Станом на 5 вересня російська армія має просування у двох населених пунктах у Дніпропетровській та Харківській областях
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Січневого та Красного Першого", - заявляють аналітики.
фото: deepstatemap
Також вони уточнюють район Степової Новосілки та Малої Токмачки на мапі.
- Станом на 4 вересня російські війська просунулись у трьох населених пунктах у Запорізькій, Харківські та Донецькій областях.
