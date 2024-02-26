Російська артилерія рівняє все: речник "Легіону Свободи" Денисов про ситуацію біля Роботиного на Запорізькому напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Російська артилерія постійно працює, рівняє все. Але, що у Роботиному вже рівняти, залишилося тільки будівельне сміття та пару стін. Ворог гонить постійно піхоту на штурм, перевага по живій силі 1 до 5. Ворожа бронетехніка підвозить піхоту, висаджує її у якійсь напівзруйнованій хаті, а потім вони намагаються там закріпитися та обладнати вогневі точки. Дуже часто такі висадки противника закінчуються для нього 200-ми, важкими 300-ми. Відповідно, вбитих окупантів там ніхто не забирає, а далі підвозять свою живу силу. За нашими спостереженнями та даними розвідки бачимо, що через те, що загарбники не можуть просунутися, то їхні командири запрошують ще більше артилерії, однак куди вже більше, бо вони й так вже довбають по-чорному", - зазначив речник "Легіону Свободи".

Костянтин Денисов додав, що ворожі сили неспроможні просунутися, а якщо десь є рух, то відходять, тому що наші оборонці за рахунок якості, точності, хитрості та стійкості не дають противнику рухатися вперед.