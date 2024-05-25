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Війна з Росією: хроніка
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Російська опозиція має партизанити та закликати світ дозволяти бити по об'єктах РФ, - дослідник Магалецький

25 травня, 2024 субота
19:11
Війна з Росією

На тлі нещодавнього так званого форуму російської опозиції дослідник регіоналізму у РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький висловив своє бачення стосовно справжніх дій руху опору владі РФ

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На мою думку, вони мають діяти, якщо це люди, які претендують на те, щоб бути лідерами якихось постросійських державних утворень (сподіваюсь, їх буде багато, це не буде одна "Єдина Росія"), вони зараз мають боротися, безпосередньо змивати кров'ю ті речі, до яких вони довели. Тому що те, що доводиться зараз робити нам, українцям і всьому вільному світу, - це теж ніхто з нас не хотів робити, ми не хотіли займатися російською політикою, російськими опозиціонерами, знати, яка різниця між ФБК (Фонд боротьби з корупцією Навального, - ред.) і Ходорковським, це все нецікаво, у нас є своя держава і нам потрібно займатися власним розвитком, але ми змушені це робити. Росіяни не боролись за свою свободу, вони отримали внутрішні терори і тепер отримали зовнішню війну, тому люди, які вважають, що вони можуть або хочуть бути опозиціонерами, мають займатися повстанськими, партизанськими діями всередині Росії", - заявив Магалецький.

За його словами, опозиція має безпосередньо займатися підривною діяльністю, працювати над ліквідацією режиму та очільників.

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"І мають займатися промоушеном ключової сили, котра бореться з цим режимом на лінії фронту, тобто України. Вони мають говорити в Брюсселі, Берліні, Парижі - це має бути переконання цих держав у максимальній військовій, фінансовій та іншій допомозі підтримки України. Тобто зараз, коли стоїть мова про те, що деякі країни НАТО не готові надавати їхню зброю, яку вони передали в Україну для ударів по російській території, якби ця російська опозиція була, то вона мала б їхати в бундестаг, в Сенат Сполучених Штатів і казати: ми, російська опозиція, підтримуємо це, робіть це, тому що тільки так можна допомогти не тільки перемогти Україні, але й звільнити Росію. На жаль, вони не роблять це. Ті люди, які мають казати, що ми розглядаємо сценарій демонтажу цієї імперії, бо це найкращий запобіжник будь-якого повторного реваншизму і нападу, ми виступаємо за повну денуклеаризацію, бо ми вважаємо, що ця імперія, навіть якщо вона залишиться як одна, вона не має мати право на ядерну зброю. Якщо вони це не говорять - це означає, що вони з нами не з одного боку знаходяться, на жаль", - наголосив дослідник регіоналізму у РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії.

  •  22-23  травня у Львові провели другий Форум російської опозиції, який зібрав понад 40 діячів. Однак про проведення самого форуму не знала місцева влада, натомість там засвітився представник Офісу президента та депутат Верховної Ради.
  • Кореспондентка видання Novaya Gazeta.Europe Ольга Мусафірова вважає, що форум російської опозиції може бути способом створити ядро "нової Росії" на території України.  
Теги:
Світ
Україна
Росія
Захід
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