Російське міносвіти на форумі в окупованому Луганську вчило правильно "подавати історію", - голова ОВА
Міністерство освіти Росії влаштувало у тимчасово окупованому Луганську форум "Історія для майбутнього. Руська весна"
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
В організації до російського міносвіти долучилося військово-історичне товариство.
Зокрема на форумі вчили, як правильно подавати історію та "єдиній логіці безперервної російської історії".
"Під час заходу учасникам неодноразово наголошували на важливості не вивчати історію, а саме правильно її подавати підростаючому поколінню, роблячи це технологічно. Розповіли про єдину логіку безперервної російської історії, яка має закладатися в кожен переписаний під себе окупантами підручник", - написав Лисогор.
- 29 травня повідомлялося, що у тимчасово окупованому Луганську місцеві колаборанти погрожують новоспеченим батькам не віддати їхню дитину, якщо вони не мають російського паспорта.
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