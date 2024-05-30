Російське міносвіти на форумі в окупованому Луганську вчило правильно "подавати історію", - голова ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

В організації до російського міносвіти долучилося військово-історичне товариство.

Зокрема на форумі вчили, як правильно подавати історію та "єдиній логіці безперервної російської історії".

"Під час заходу учасникам неодноразово наголошували на важливості не вивчати історію, а саме правильно її подавати підростаючому поколінню, роблячи це технологічно. Розповіли про єдину логіку безперервної російської історії, яка має закладатися в кожен переписаний під себе окупантами підручник", - написав Лисогор.