Колаборанти в окупованому Луганську погрожують не віддавати новонароджених дітей батькам, у яких немає паспорта РФ, - Спротив
У тимчасово окупованому Луганську місцеві колаборанти погрожують новоспеченим батькам не віддати їхню дитину, якщо вони не мають російського паспорта
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"У тимчасово окупованому Луганську колаборанти вдаються до кричущого порушення прав людини. Тут вирішили виправити ситуацію із роздачею російських паспортів шляхом залякування породіль", - зазначають у ЦНС.
У "ЛНР" жінок напередодні пологів в окремих випадках можуть госпіталізувати без російських документів. Але коли матір виписують, колаборанти обов’язково перевіряють наявність паспорта РФ в одного з батьків. Якщо його немає - людям погрожують не віддати їхню новонароджену дитину.
- 28 травня російські загарбники озвучили план щодо відправлення 12 тис. дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області у пропагандистські табори на території РФ на "перевиховання".
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