Колаборанти в окупованому Луганську погрожують не віддавати новонароджених дітей батькам, у яких немає паспорта РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У тимчасово окупованому Луганську колаборанти вдаються до кричущого порушення прав людини. Тут вирішили виправити ситуацію із роздачею російських паспортів шляхом залякування породіль", - зазначають у ЦНС.

У "ЛНР" жінок напередодні пологів в окремих випадках можуть госпіталізувати без російських документів. Але коли матір виписують, колаборанти обов’язково перевіряють наявність паспорта РФ в одного з батьків. Якщо його немає - людям погрожують не віддати їхню новонароджену дитину.