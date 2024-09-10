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Головна Війна з Росією Російські генерали пообіцяли Путіну, що до 1 жовтня розберуться з Курською областю, - військовий експерт Самусь спрогнозував дії РФ
Ексклюзив

Російські генерали пообіцяли Путіну, що до 1 жовтня розберуться з Курською областю, - військовий експерт Самусь спрогнозував дії РФ

Марина Клюєва
10 вересня, 2024 вiвторок
21:47
Війна з Росією Курська область

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь спрогнозував подальші дії росіян у Курській області

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз ситуація в принципі на всьому фронті така, що Росія намагається прорвати українську оборону - і на Покровському напрямку, і на Часовому Ярі, і на Торецькому напрямку, Вугледарському напрямку. Але українські війська очевидно перехоплюють ініціативу. Тобто зараз не можна сказати, що російський наступ уже зупинено, або ситуацію переломлено. Але очевидно: росіянам не вистачає резервів, щоб не тільки наступати на всіх названих напрямках, а без цього в принципі успіху їм на Донбасі не бачити. Їм не вистачає ресурсів і резервів навіть для того, щоб проломити українську оборону на Покровському напрямку. Одночасно їм треба робити щось із Курською областю, і, очевидно, у них є задум", - зазначив він.

Михайло Самусь зазначив, що росіяни намагатимуться до 1 жовтня продемонструвати результати у Курській області і для цього стягуватимуть туди сили. 

"Вони пообіцяли, я маю на увазі, російські генерали Путіну, що вони приблизно до 1 жовтня з Курською областю розберуться. Тому я можу прогнозувати, що на даний момент Росія буде все-таки все більше і більше стягувати сил в Курську область, намагаючись все ж таки до 1 жовтня якісь результати показати. Тобто не виключено, що будуть і контратаки, можливо, якісь контрнаступальні дії росіян в Курській області, цього можна очікувати. Але грамотно побудована операція українська, яка опирається на річку Сейм, наприклад, на географічні умови. На даний момент я не бачу таких передумов, щоб росіяни могли якось суттєво змінити ситуацію в Курській області. Будемо спостерігати, наскільки вони зможуть посилити резервами свої угруповання в Курській області. Тоді можна буде говорити про подальший розвиток подій", - вважає військовий експерт. 

  • 20 серпня повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року.

 
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
військові
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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