Російські генерали пообіцяли Путіну, що до 1 жовтня розберуться з Курською областю, - військовий експерт Самусь спрогнозував дії РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз ситуація в принципі на всьому фронті така, що Росія намагається прорвати українську оборону - і на Покровському напрямку, і на Часовому Ярі, і на Торецькому напрямку, Вугледарському напрямку. Але українські війська очевидно перехоплюють ініціативу. Тобто зараз не можна сказати, що російський наступ уже зупинено, або ситуацію переломлено. Але очевидно: росіянам не вистачає резервів, щоб не тільки наступати на всіх названих напрямках, а без цього в принципі успіху їм на Донбасі не бачити. Їм не вистачає ресурсів і резервів навіть для того, щоб проломити українську оборону на Покровському напрямку. Одночасно їм треба робити щось із Курською областю, і, очевидно, у них є задум", - зазначив він.

Михайло Самусь зазначив, що росіяни намагатимуться до 1 жовтня продемонструвати результати у Курській області і для цього стягуватимуть туди сили.

"Вони пообіцяли, я маю на увазі, російські генерали Путіну, що вони приблизно до 1 жовтня з Курською областю розберуться. Тому я можу прогнозувати, що на даний момент Росія буде все-таки все більше і більше стягувати сил в Курську область, намагаючись все ж таки до 1 жовтня якісь результати показати. Тобто не виключено, що будуть і контратаки, можливо, якісь контрнаступальні дії росіян в Курській області, цього можна очікувати. Але грамотно побудована операція українська, яка опирається на річку Сейм, наприклад, на географічні умови. На даний момент я не бачу таких передумов, щоб росіяни могли якось суттєво змінити ситуацію в Курській області. Будемо спостерігати, наскільки вони зможуть посилити резервами свої угруповання в Курській області. Тоді можна буде говорити про подальший розвиток подій", - вважає військовий експерт.