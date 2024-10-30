Російські війська вночі обстрілювали Харківщину. Поранено 4 людей, серед них дитина

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, близько 22:30 ворог ударив по селу Безруки. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 приватних житлових будинків. Постраждали 3 людей: дві жінки, 68 та 74 років, і 10-річна дитина.

Крім цього, о 04:13 внаслідок збиття ударного БПЛА типу "Шахед" у селі Царедарівка горів гараж та господарча споруда. Постраждала 39-річна жінка має гостру реакцію на стрес.