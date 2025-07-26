Російські удари по промисловості Дніпровщини: у Кам'янському знищено єдиний "Епіцентр" у місті, у Дніпрі - виробництво чаю

Про це повідомила керівниця департаменту зі зв'язків з громадськістю "Епіцентру Юлія" Чудновець.

Зруйнований об’єкт був єдиним торговельним центром мережі у місті. За її словами, площа знищеного торговельного центру складала понад 11 000 квадратних метрів.

"Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України", - наголосила речниця.

Жоден зі співробітників ТЦ не постраждав.

Загалом, з лютого 2022 року, повністю зруйновано сім торговельних центрів "Епіцентр" у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні. Їхня загальна площа перевищує 125 600 квадратних метрів.

Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.

РФ зруйнувала виробництво чаю у Дніпрі

Цієї ж ночі російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру. Серед об'єктів ураження виявилося підприємство з виробництва чаю TeaHousee. Про це інформує РБК-Україна.

Під час нічної атаки ворожі повітряні цілі влучили у виробничу та складську частини чайного підприємства.

"Це випробування для TeaHouse, але ми твердо налаштовані рухатись далі: оцінюємо втрати й шукаємо можливості для відновлення. Зараз нам особливо важлива підтримка спільноти, адже разом ми сильніші", - йдеться в офіційній заяві компанії.

Як і у випадку з "Епіцентром", жоден із співробітників TeaHouse не постраждав. Проте масштаби руйнувань є значними, що призвело до призупинення роботи підприємства