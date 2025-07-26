Російські удари по промисловості Дніпровщини: у Кам'янському знищено єдиний "Епіцентр" у місті, у Дніпрі - виробництво чаю
У ніч на суботу, 26 липня 2025 року, російські ракети повністю зруйнували торговельний центр "Епіцентр" у місті Кам'янське на Дніпровщині, а в Дніпрі ціллю росіян стало виробництво чаю
Про це повідомила керівниця департаменту зі зв'язків з громадськістю "Епіцентру Юлія" Чудновець.
Зруйнований об’єкт був єдиним торговельним центром мережі у місті. За її словами, площа знищеного торговельного центру складала понад 11 000 квадратних метрів.
"Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України", - наголосила речниця.
Жоден зі співробітників ТЦ не постраждав.
Загалом, з лютого 2022 року, повністю зруйновано сім торговельних центрів "Епіцентр" у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні. Їхня загальна площа перевищує 125 600 квадратних метрів.
Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.
РФ зруйнувала виробництво чаю у Дніпрі
Цієї ж ночі російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру. Серед об'єктів ураження виявилося підприємство з виробництва чаю TeaHousee. Про це інформує РБК-Україна.
Під час нічної атаки ворожі повітряні цілі влучили у виробничу та складську частини чайного підприємства.
"Це випробування для TeaHouse, але ми твердо налаштовані рухатись далі: оцінюємо втрати й шукаємо можливості для відновлення. Зараз нам особливо важлива підтримка спільноти, адже разом ми сильніші", - йдеться в офіційній заяві компанії.
Як і у випадку з "Епіцентром", жоден із співробітників TeaHouse не постраждав. Проте масштаби руйнувань є значними, що призвело до призупинення роботи підприємства
- 25 травня 2024 року РФ ударила по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів.
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