Російським військовим ППО наказали евакуювати свої сім'ї із Криму, - "Атеш"
Російське командування "рекомендує" військовим ППО евакуювати їхні сім’ї із тимчасово окупованого Криму. Це збігається у часі з переміщенням систем ППО загарбників у Білгородську область
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Агент "Атеш", що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових міст Південного військового округу", - йдеться в матеріалі.
Партизани зазначають, що такий наказ співпадає у часі з переміщенням російських систем протиповітряної оборони із Криму в Білгородську область. Наголошується, що такі дії ставлять під загрозу безпеку на півострові.
Також "Атеш" додає, водночас РФ створює нові мобільні групи ППО для боротьби з дронами, використовуючи для цього радянську зенітну установку ЗУ-23-2.
"Це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму", - підкреслює партизанський рух.
- Російське міністерство оборони заявило, що вночі 7 червня сили ППО РФ знищили 28 БПЛА над трьома областями, а також над окупованим Кримом та Азовським морем. РосЗМІ кажуть про пошкодження двох РЛС у Криму.
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