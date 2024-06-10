Російським військовим ППО наказали евакуювати свої сім'ї із Криму, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агент "Атеш", що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових міст Південного військового округу", - йдеться в матеріалі.

Партизани зазначають, що такий наказ співпадає у часі з переміщенням російських систем протиповітряної оборони із Криму в Білгородську область. Наголошується, що такі дії ставлять під загрозу безпеку на півострові.

Також "Атеш" додає, водночас РФ створює нові мобільні групи ППО для боротьби з дронами, використовуючи для цього радянську зенітну установку ЗУ-23-2.

"Це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму", - підкреслює партизанський рух.