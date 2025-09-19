Російський агент, який коригував удари по енергетиці на Сумщині, отримав 15 років тюрми

Про це повідомляє СБУ.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав 42-річний працівник місцевого підприємства, який коригував повітряні атаки рашистів по Сумах.

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка у липні 2024 року за місцем проживання.

За даними слідства, зловмисником є завербований ворогом 42-річний працівник місцевого підприємства. До уваги окупантів чоловік потрапив, пишучи прокремлівські коментарі у телеграм-каналах.

Після інструктажу від ФСБ фігурант фіксував на гугл-картах електропідстанції, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити прифронтове місто.

Сподіваючись оминути українську ППО, агент відстежував радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Відразу після оголошення повітряних тривог зловмисник починав стежити за роботою мобільних вогневих груп, що обороняють Суми.

Під час обшуку у чоловіка вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з куратором від ФСБ.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими СБУ, суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

