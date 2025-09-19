Російський агент, який коригував удари по енергетиці на Сумщині, отримав 15 років тюрми
Мешканець Сум отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. 42-річний чоловік наводив повітряні атаки росіян по електропідстанціях Сумщини
Про це повідомляє СБУ.
За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав 42-річний працівник місцевого підприємства, який коригував повітряні атаки рашистів по Сумах.
Контррозвідка СБУ затримала чоловіка у липні 2024 року за місцем проживання.
За даними слідства, зловмисником є завербований ворогом 42-річний працівник місцевого підприємства. До уваги окупантів чоловік потрапив, пишучи прокремлівські коментарі у телеграм-каналах.
Після інструктажу від ФСБ фігурант фіксував на гугл-картах електропідстанції, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити прифронтове місто.
Сподіваючись оминути українську ППО, агент відстежував радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Відразу після оголошення повітряних тривог зловмисник починав стежити за роботою мобільних вогневих груп, що обороняють Суми.
Під час обшуку у чоловіка вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з куратором від ФСБ.
На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими СБУ, суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
