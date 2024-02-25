Російський дрон переслідував кортеж голови МЗС Німеччини на Миколаївщині

Про це пише Tages Anzeiger.

Зазначається, що під час візиту Бербок був помічений російський розвідувальний безпілотник, який переслідував броньований кортеж міністерки. Проте згодом ворожий БПЛА розвернувся в інший бік.

Відомо, що такі польоти російських розвідувальних безпілотників зазвичай супроводжуються прямим ударом. У такій ситуації найкращим варіантом було продовжувати рух.

МЗС Німеччини вирішило негайно поїхати звідти з міркувань безпеки.