Російський літак Су-30СМ, імовірно, впав неподалік острова Зміїний, - розвідка ВМС
За даними розвідки Військово-морських сил ЗСУ, росіяни, ймовірно, втратили літак Су-30СМ неподалік острова Зміїний
Про це інформують ВМС ЗСУ.
"Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що росіяни проводять пошуково-рятувальну операцію. За даними ВМС, на поверхні моря знайшли уламки літака, місцеперебування пілотів невідоме.
- Вранці суботи 7 червня на Курському напрямку Сили оборони України збили російський винищувач Су-35.
