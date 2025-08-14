Російський літак Су-30СМ, імовірно, впав неподалік острова Зміїний, - розвідка ВМС

Про це інформують ВМС ЗСУ.

"Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що росіяни проводять пошуково-рятувальну операцію. За даними ВМС, на поверхні моря знайшли уламки літака, місцеперебування пілотів невідоме.