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Російський наступ під Авдіївкою сповільнюється після швидких успіхів, - NYT

10 березня, 2024 неділя
09:38
Війна з Росією Донеччина, Авдіївка, Желанне

Після швидких успіхів навколо Авдіївки Донецької області російські війська сповільнюють свій наступ. Україна ж спрямувала значні сили для захисту цього району

Про це пише The New York Times.

У статті йдеться, що після захоплення армією РФ Авдіївки три тижні тому Україна та союзники побоювалися, що росіяни набиратимуть обертів та зможуть швидко просунутися стратегічними вузлами й населеними пунктами. Проте після стрімких успіхів у наступні дні російські напади зупинилися навколо трьох сусідніх сіл.

За даними військових експертів факторами, що сповільнюють просування окупантів стали невідповідна місцевість, виснаженість російських військ після місяців боїв та українська армія, яка направила значні сили для захисту цього району.

Автор матеріалу зазначає, що Росія все ще зберігає ініціативу на полі бою, а військові аналітики стверджують, що її сили все ще можуть прорвати українські лінії оборони зокрема через відсутність американської військової допомоги.

Проте наразі бойові дії перетворилися на безрезультатні бої "вперед і назад", які були характерні для більшості боїв на передовій минулого року.

"Захоплення Авдіївки не призвело до краху українських ліній, можливості для росіян вийти на відкриту територію або навіть досягти великих успіхів", - наголосив заступник директора Інституту стратегічних та оборонних досліджень США Тібо Фуйе.

Зазначається, що за останні 10 днів Росія захопила лише трохи більше квадратного кілометра землі, а її війська потрапили в бої у селах Бердичі, Орлівка та Тоненьке.

"Російські війська намагаються просунутися вперед, використовуючи невеликі штурмові групи піхоти, але їх знищують на відносно відкритій місцевості на захід від Авдіївки", - сказав аналітик Black Bird Group Пасі Пароїнен.

Експерти відзначили, що українські сили отримали вигоду від рельєфу місцевості Донеччини. У той час, як російські війська атакують села біля Авдіївки через відкриті поля з невеликим прикриттям, українські підрозділи утримують висоту в селах, що полегшує націлювання на російських вояк.

Автор статті The New York Times наголошує: якщо війська РФ зрештою захоплять ці три села, незрозуміло, якими будуть їхні наступні дії, враховуючи, що місцевість горбиста та всіяна струмками та водоймами, що ускладнює подальше просування.

  • Напередодні повідомлялося, що російські окупаційні війська впродовж останніх тижнів покращили свої тактичні можливості та використали тактичну несподіванку в районі Авдіївки.
Теги:
Росія
військові
російська армія
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Військові новини
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