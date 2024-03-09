Війська РФ влаштували тактичну несподіванку в районі Авдіївки, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, це свідчить про те, що окремі елементи російської армії могли засвоїти тактичну адаптацію, отриману під час проведення наступальних операцій в Україні.

Посилаючись на заяву українського військового оглядача Костянтина Машовця, аналітики наголошують, що 8 березня російські війська змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста в райони поблизу північно-східної Авдіївки.

За словами військового оглядача, окупанти здійснили таке перегрупування і тактичний зсув, не даючи українським військам повною мірою усвідомити це.

Зазначається, що війська РФ просунулися в цьому районі через певну тактичну несподіванку.

"Заслуговує на увагу здатність російських військ досягти елементів тактичної несподіванки в такому операційному середовищі практично без маскування. ISW не спостерігала інших останніх помітних інцидентів, коли російські сили досягали або використовували тактичну несподіванку", - йдеться у звіті Інституту.

Експерти додають: те, що Росія змогла зробити це поблизу Авдіївки, не обов'язково свідчить про ширші російські можливості.

На думку ISW, окупаційні війська продемонстрували обмежену адаптацію на тактичному рівні на певних ділянках фронту, але широкомасштабні російські тактичні невдачі по всій Україні свідчать про те, що російське військове командування не засвоїло і не поширило всі можливі тактичні адаптації серед усіх угруповань російських військ, що діють в Україні.