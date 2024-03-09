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Війська РФ влаштували тактичну несподіванку в районі Авдіївки, - ISW

9 березня, 2024 субота
06:36
Війна з Росією окупанти Маріуполь

Російські окупаційні війська впродовж останніх тижнів покращили свої тактичні можливості та використали тактичну несподіванку в районі Авдіївки Донецької області

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, це свідчить про те, що окремі елементи російської армії могли засвоїти тактичну адаптацію, отриману під час проведення наступальних операцій в Україні. 

Посилаючись на заяву українського військового оглядача Костянтина Машовця, аналітики наголошують, що 8 березня російські війська змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста в райони поблизу північно-східної Авдіївки. 

За словами військового оглядача, окупанти здійснили таке перегрупування і тактичний зсув, не даючи українським військам повною мірою усвідомити це.

Зазначається, що війська РФ просунулися в цьому районі через певну тактичну несподіванку.

"Заслуговує на увагу здатність російських військ досягти елементів тактичної несподіванки в такому операційному середовищі практично без маскування. ISW не спостерігала інших останніх помітних інцидентів, коли російські сили досягали або використовували тактичну несподіванку", - йдеться у звіті Інституту.

Експерти додають: те, що Росія змогла зробити це поблизу Авдіївки, не обов'язково свідчить про ширші російські можливості. 

На думку ISW, окупаційні війська продемонстрували обмежену адаптацію на тактичному рівні на певних ділянках фронту, але широкомасштабні російські тактичні невдачі по всій Україні свідчать про те, що російське військове командування не засвоїло і не поширило всі можливі тактичні адаптації серед усіх угруповань російських військ, що діють в Україні.

  • Станом на 3 березня повідомлялося, що у районі населених пунктів по лінії фронту на Авдіївському напрямку ситуація стабілізується. Сили оборони стримують ворога, але РФ подекуди має локальні успіхи.

Теги:
Росія
військові
російська армія
окупанти
Авдіївка
Військові новини
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