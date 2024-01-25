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РосЗМІ заявили про атаку на військовий полігон в окупованому Іловайську

25 січня, 2024 четвер
09:05
Війна з Росією Ілюстративне фото

Пропагандистські ЗМІ зранку 25 січня заявили про нібито обстріл військового полігону у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області

Про це пише Astra.

"Про вибухи в Іловайську Донецької області 24 січня близько 15 години дня повідомили місцеві пабліки та жителі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу на військовому полігоні в районі селища Покровка є буцімто загиблі та поранені російські військовослужбовці. 

Зауважимо, що офіційно про обстріл не повідомляла ні російська, ні українська сторона.

  • У російському місті Туапсе у Краснодарському краю в ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтобазі – її причиною імовірно стало падіння безпілотника.
Теги:
Росія
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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