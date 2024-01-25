РосЗМІ заявили про атаку на військовий полігон в окупованому Іловайську
Пропагандистські ЗМІ зранку 25 січня заявили про нібито обстріл військового полігону у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області
Про це пише Astra.
"Про вибухи в Іловайську Донецької області 24 січня близько 15 години дня повідомили місцеві пабліки та жителі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в результаті обстрілу на військовому полігоні в районі селища Покровка є буцімто загиблі та поранені російські військовослужбовці.
Зауважимо, що офіційно про обстріл не повідомляла ні російська, ні українська сторона.
- У російському місті Туапсе у Краснодарському краю в ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтобазі – її причиною імовірно стало падіння безпілотника.
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