РосЗМІ заявили про атаку на військовий полігон в окупованому Іловайську

Про це пише Astra.

"Про вибухи в Іловайську Донецької області 24 січня близько 15 години дня повідомили місцеві пабліки та жителі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу на військовому полігоні в районі селища Покровка є буцімто загиблі та поранені російські військовослужбовці.

Зауважимо, що офіційно про обстріл не повідомляла ні російська, ні українська сторона.