Розкаже Байдену, Трампу і Гарріс: Зеленський поділився деталями плану перемоги України з конгресменами США
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США в Італії розповів деталі плану перемоги України, який він хоче обговорити з президентом США Джо Байденом і кандидатами Дональдом Трампом і Камалою Гарріс
Про це він заявив під час вечірнього звернення.
"На полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США: говорили, зокрема, про план перемоги для України, про певні його деталі", - заявив Зеленський.
За його словами, відповідний план буде представлений президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.
- Зеленський у пʼятницю, 6 вересня, прибув до Італії, де зустрівся з делегацією американського конгресу на чолі з сенатором Ліндсі Гремом.
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