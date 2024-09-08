Розкаже Байдену, Трампу і Гарріс: Зеленський поділився деталями плану перемоги України з конгресменами США

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

"На полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США: говорили, зокрема, про план перемоги для України, про певні його деталі", - заявив Зеленський.

За його словами, відповідний план буде представлений президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.