Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Розпад Росії як наслідок війни – це геополітичний удар по США, - польський політик Кульпа
Ексклюзив

Розпад Росії як наслідок війни – це геополітичний удар по США, - польський політик Кульпа

Євген Козярін
19 вересня, 2025 п'ятниця
21:10
Війна з Росією трамп путін

Україна зі своєю армією та стратегічною зброєю ставлять путінський режим на коліна і ставлять під питання його існування та легітимність перед власним суспільством

Зміст

Про це заявив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО, колишній заступник міністра економіки Польщі Пьотр Кульпа в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Питання полягає в тому, що цей удар (БПЛА у Польщі, - ред.) був передбачуваний. Десь три тижні тому було зроблено стратегічні симуляції, які показали, що те, що змінилося в Україні, - це придбання стратегічної зброї. Стратегічні дрони, які щодня руйнують економіку Росії,  - це фірма Fire point, а до цього поява ракети "Фламінго" і оголошення, що фірма Fire point спроможна виробляти 7 ракет на день, показують, що восени – на початку зими цього року Україна матиме стратегічні засоби удару, які дещо заміняють ядерний удар", - сказав він.

На його думку, якщо злетить декілька сотень ракет і дронів, щоб завдати удару по Росії, не буде адекватної відповіді.

"Тоді було показано, як виглядатиме решітка ескалації. Перше - це тактичний ядерний удар. Але доведено, що, по-перше, це неможливо через позицію Китаю, а по-друге, це нічого не змінить. Просто удар ядерною зброєю нічого не змінить – удар кількасот ракет буде набагато потужнішим. Тобто залишається горизонтальна ескалація, яка набирає форми удару по таких країнах, як Фінляндія, Балтійські країни, Польща", - сказав політик.

Кульпа вважає, що мета РФ така, щоб залучити США, щоби вони поклали руку на стратегічну зброю, аби не можна було використати стратегічну зброю без згоди Вашингтона. 

"А "договорняку" з Трампом Путін якраз не боїться, адже Трамп показав свою безмежну терплячість і схильність іти на поступки і спробу годувати нашою безпекою та нашим суверенітетом цю угоду, якою Трамп намагається налаштувати Путіна проти Китаю. Цей момент є ключовим. Реальна причина ескалації, дій поки що нижче 5-ї статті – це залучити США, щоб вони взяли на себе відповідальність за застосування стратегічної зброї. Також було протестовано дії НАТО, і це показало, що НАТО спрацювало по-справжньому. Від Трампа ми почули, що це помилка. Спрацювали горизонтальні зв’язки – скандинавські, балтійські, Україна. І відображенням цього була поїздка міністра іноземних справ Радослава Сікорського, який у день, коли Рада Безпеки обговорювала цю атаку, не поїхав у Нью-Йорк, а поїхав у Київ – домовлятися, як саме застосувати досвід України проти дронів, як захистити Фінляндію, Балтійські країни та насамперед Польщу в умовах війни", - вважає діяч.

 На його думку, те, що отримали, - це також великий плюс.

"Тому якщо дивитися реально на те, що відбувається, не можна не помітити головного: Україна зі своєю армією, зі стратегічною зброєю, яка в змозі розносити російську економіку, інфраструктуру (транспорт, аеропорти тощо), які компрометують і ставлять путінський режим на коліна, висміюють його перед усім світом, насамперед ставлять під питання його існування та легітимність перед власним суспільством. Це все начебто є тим чинником, що сприяє тому, що ми вже чуємо розмови про те, що Росія програє цю війну, - про це вже відверто кажуть і дуже серйозно, а це раніше було немислимо", - сказав Кульпа.

Політик додав, що ключове питання – що далі? 

"Адже розпад Росії як наслідок програної війни – це геополітичний удар по Сполучених Штатах, про це мова. Що ще побачили – це відсутність єдності між Європою та США. Питання, що стосується Європи, - Європа отримала інформацію, що не в змозі відповісти Росії інакше, ніж ударити по Росії, без України – отже, треба допомагати Україні. Я чув про ідею зробити народні збори коштів для фінансування додаткових ракет, якими можна було б відповісти. Кожна атака проти Скандинавських країн, Балтійських країн, Польщі та інших країн - щоб люди, незалежно від того, що роблять уряди, могли збирати гроші та фінансувати додаткове масштабування того, що Путін отримає як відповідь", - підсумував він.

Теги:
Україна
Росія
Польща
Китай
ЄС
Латвія
зброя
Володимир Путін
Європа
Естонія
Литва
Фінляндія
ядерна зброя
ЗСУ
Дональд Трамп
НАТО
США
Студія Захід з Антоном Борковським
зброя для України
Читайте також:
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Автор Ірена Моляр
18 вересня, 2025 четвер
Жорін: Куп'янськ - ситуація погіршується, біля Лимана - теж не дуже добра історія
Трамп
Автор Ксенія Золотова
19 вересня, 2025 п'ятниця
Трамп призупинив схвалення пакета військової допомоги Тайваню на $400 млн через перемовини з Китаєм, - WP
Автор Микола Княжицький
18 вересня, 2025 четвер
Будь-яку угоду щодо України Путін підпише лише після перемоги Росії
Київ
+16.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41
    Купівля 41
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 48.25
    Продаж 48.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
19 вересня
22:14
Apple
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17, - Reuters
22:00
Просування у глибину оборони противника - від 3 до 7 км: Сирський про операцію ЗСУ на Добропільському напрямку
21:58
Оновлено
шахед
РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 19 вересня
21:37
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Щоб поступово відтягнути Білорусь від Росії : Наливайченко про потепління у відносинах між Мінськом та Вашингтоном
21:37
Антоніу Гутерреш
ООН готує значні скорочення миротворчих місій через зупинку фінансування з боку США
21:31
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Таллінн запросив консультації з НАТО за 4 статтею
21:28
Авто з воєнкоркою "5 каналу" підірвалося на міні РФ поблизу Покровська: четверо членів екіпажу зазнали контузій
20:45
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна експортуватиме деякі види зброї, аби покрити дефіцит фінансування
20:42
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін прирік би себе на самогубство, якби наважився напасти на країну НАТО, - американський дипломат Тейлор
20:25
Bring Kids Back UA
Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ
20:23
Оновлено
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України
20:04
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс зустрівся у Києві із Зеленським
19:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Загроза для Куп'янська дійсно існує, - Згурець
19:51
Єврокомісія
Єврокомісія планує розморозити 550 млн євро для Угорщини, аби Орбан зняв вето на санкції проти РФ, - FT
19:45
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Закон про військового омбудсмана є неконституційним, - нардепка Геращенко
19:41
Метт Вітакер
Трамп не нав'язуватиме Україні умови миру, він лише виступає посередником, - посол США при НАТО Вітакер
19:33
США Україна
"Ця сума зросте на мільярди": американський посол при НАТО заявив, що США продали Альянсу зброї для України на $2 млрд
18:53
Офіс генпрокурора
В Україні заочно судитимуть командувачів армії РФ, які керували обстрілом Харкова, що забрав життя 8 людей
18:50
Марта Костюк
Збірна України з тенісу програла Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
18:47
Огляд
Голлівуд знайшов Одесу в Марокко: що відомо про зйомки другого сезону "Агентства" від Джорджа Клуні
18:40
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
18:39
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
"Місто реагує добре": кореспондентка Трум про ситуацію з хасидами в Умані
18:29
нафта танкер корабель
Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg
18:21
Massive Attack
Massive Attack видалили музику зі Spotify через інвестиції засновника Ека у стартап, що розробляє дрони на базі ШІ
18:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і путін
Китай може робити набагато більше, аніж США для зупинки війни, - польський політик Кульпа
18:09
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
ЄС використовуватиме для будівництва "стіни з дронів" досвід України, – єврокомісар Кубілюс
18:06
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Такий бюджет не можна голосувати, якщо не буде підтвердження надходження коштів, - нардепка Южаніка
18:02
OPINION
План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів
17:55
Вийшов трейлер фільму "Сірі бджоли" за однойменним романом-бестселером Андрія Куркова
17:52
Новини компаній
EVA
Мільярди покупок, власні електростанції: чого ви не знали про EVA за 23 роки
17:40
Українці в Брюсселі, Бельгія
Захист українців у ЄС: Рада ухвалила рекомендацію щодо поступового переходу від тимчасового захисту
17:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Путін випробовує НАТО: американський дипломат Тейлор про російські дрони у повітряному просторі Польщі
17:31
Пресреліз
Чемпіонат з робототехніки в Південній Кореї
Молодіжна команда України успішно дебютувала на Міжнародній першості з робототехніки у Південній Кореї
17:30
Огляд
дрони-антишахеди ODIN
Дрони-антишахеди: маневрові та недорогі українські ODIN готові знищувати російські "мопеди"
17:21
РФ та В'єтнам вигадали, як укладати військові угоди в обхід санкцій, використовуючи прибутки від енергетики, - AP
17:18
Ексклюзив
Віталій Портников
Лівий демократ, який може перемогти на виборах у США, посадить Трампа без будь-яких судів, - Портников
17:08
Російський агент, який коригував удари по енергетиці на Сумщині, отримав 15 років тюрми
17:04
OPINION
блог Сергій Кузан
Гібридна війна: Кремль прагне "захопити Молдову через виборчу скриньку"
16:28
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
16:20
Куп'янськ
В ОК "Північ" підтвердили, що Сили оборони затопили газову трубу, через яку окупанти намагались проникнути в Куп'янськ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV