Розпад Росії як наслідок війни – це геополітичний удар по США, - польський політик Кульпа

Про це заявив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО, колишній заступник міністра економіки Польщі Пьотр Кульпа в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Питання полягає в тому, що цей удар (БПЛА у Польщі, - ред.) був передбачуваний. Десь три тижні тому було зроблено стратегічні симуляції, які показали, що те, що змінилося в Україні, - це придбання стратегічної зброї. Стратегічні дрони, які щодня руйнують економіку Росії, - це фірма Fire point, а до цього поява ракети "Фламінго" і оголошення, що фірма Fire point спроможна виробляти 7 ракет на день, показують, що восени – на початку зими цього року Україна матиме стратегічні засоби удару, які дещо заміняють ядерний удар", - сказав він.

На його думку, якщо злетить декілька сотень ракет і дронів, щоб завдати удару по Росії, не буде адекватної відповіді.

"Тоді було показано, як виглядатиме решітка ескалації. Перше - це тактичний ядерний удар. Але доведено, що, по-перше, це неможливо через позицію Китаю, а по-друге, це нічого не змінить. Просто удар ядерною зброєю нічого не змінить – удар кількасот ракет буде набагато потужнішим. Тобто залишається горизонтальна ескалація, яка набирає форми удару по таких країнах, як Фінляндія, Балтійські країни, Польща", - сказав політик.

Кульпа вважає, що мета РФ така, щоб залучити США, щоби вони поклали руку на стратегічну зброю, аби не можна було використати стратегічну зброю без згоди Вашингтона.

"А "договорняку" з Трампом Путін якраз не боїться, адже Трамп показав свою безмежну терплячість і схильність іти на поступки і спробу годувати нашою безпекою та нашим суверенітетом цю угоду, якою Трамп намагається налаштувати Путіна проти Китаю. Цей момент є ключовим. Реальна причина ескалації, дій поки що нижче 5-ї статті – це залучити США, щоб вони взяли на себе відповідальність за застосування стратегічної зброї. Також було протестовано дії НАТО, і це показало, що НАТО спрацювало по-справжньому. Від Трампа ми почули, що це помилка. Спрацювали горизонтальні зв’язки – скандинавські, балтійські, Україна. І відображенням цього була поїздка міністра іноземних справ Радослава Сікорського, який у день, коли Рада Безпеки обговорювала цю атаку, не поїхав у Нью-Йорк, а поїхав у Київ – домовлятися, як саме застосувати досвід України проти дронів, як захистити Фінляндію, Балтійські країни та насамперед Польщу в умовах війни", - вважає діяч.

На його думку, те, що отримали, - це також великий плюс.

"Тому якщо дивитися реально на те, що відбувається, не можна не помітити головного: Україна зі своєю армією, зі стратегічною зброєю, яка в змозі розносити російську економіку, інфраструктуру (транспорт, аеропорти тощо), які компрометують і ставлять путінський режим на коліна, висміюють його перед усім світом, насамперед ставлять під питання його існування та легітимність перед власним суспільством. Це все начебто є тим чинником, що сприяє тому, що ми вже чуємо розмови про те, що Росія програє цю війну, - про це вже відверто кажуть і дуже серйозно, а це раніше було немислимо", - сказав Кульпа.

Політик додав, що ключове питання – що далі?

"Адже розпад Росії як наслідок програної війни – це геополітичний удар по Сполучених Штатах, про це мова. Що ще побачили – це відсутність єдності між Європою та США. Питання, що стосується Європи, - Європа отримала інформацію, що не в змозі відповісти Росії інакше, ніж ударити по Росії, без України – отже, треба допомагати Україні. Я чув про ідею зробити народні збори коштів для фінансування додаткових ракет, якими можна було б відповісти. Кожна атака проти Скандинавських країн, Балтійських країн, Польщі та інших країн - щоб люди, незалежно від того, що роблять уряди, могли збирати гроші та фінансувати додаткове масштабування того, що Путін отримає як відповідь", - підсумував він.